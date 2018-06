+++ 17.16 Uhr +++

Borussia Dortmund hat den Transfer von Thomas Delaney zum BVB bestätigt. Dort erhält er einen Vertrag bis 2022. Auch Werder verkündete wenig später den Abgang des Dänen. „Mit dem Sprung in die Bundesliga hat Thomas einen großen Schritt gemacht und eine neue Aufgabe angenommen. Er hat dabei aber immer offen betont, dass es sein Wunsch sei, international zu spielen und größtmögliche Herausforderungen zu suchen. Wir danken ihm für seinen großen Einsatz und seine Leidenschaft, die er für Werder gegeben hat und wünschen ihm bei Borussia Dortmund alles Gute“, wird Sportchef Frank Baumann auf „Werder.de“ zitiert.

Delaney äußerte sich auf der BVB-Homepage zu seinem Wechsel: „Es war eigentlich immer ein großer Wunsch von mir, einmal in der englischen Premier League zu spielen, und ich hatte auch Angebote. Aber als Borussia Dortmund sich jetzt gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen. Der BVB ist für mich einer der Top-Ten-Vereine in Europa und einer der beiden Top-Klubs in Deutschland – und das Stadion ist sowieso das beste in ganz Europa! Ich verspreche, dass ich immer mit viel Herz spielen werden und freue mich schon jetzt – unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaft – extrem auf die sportliche Herausforderung beim BVB und darauf, im schwarz-gelben Trikot hoffentlich den ein oder anderen Titel zu gewinnen.“

+++ 16.22 Uhr +++

Am Donnerstagabend werden Werder und der BVB Vollzug beim Transfer von Thomas Delaney melden. Nach Informationen von MEIN WERDER liegt die Ablöse bei 20 Millionen Euro, das ist aber nur die Basissumme. Hinzu kommen variable Zahlungen, die in diesem Fall an die Teilnahme in der Champions League gekoppelt sind, also mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Dadurch könnten bis zu weitere drei Millionen Euro fällig werden. Aus Bremer Sicht ein bemerkenswert gutes Geschäft, vor eineinhalb Jahren hatten sie Delaney für zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen gekauft. Allerdings muss Werder 15 Prozent der Ablöse an den früheren Klub aus Kopenhagen weiterreichen. Weitere Infos gibt es hier.

+++ 16.06 Uhr +++

Nachdem der Wechsel von Thomas Delaney nach Dortmund so gut wie perfekt ist, braucht Werder eine Verstärkung im Mittelfeld. Vorbereitungen wurden bereits getroffen, laut der Internetseite „fussballeck.com“ soll ein Nachfolger des Dänen womöglich aus Italien kommen. Die Rede ist von Riccardo Montolivo. Bis zum Sommer 2019 steht der 33-Jährige noch beim AC Mailand unter Vertrag, ein Abschied in dieser Transferperiode sei aber wahrscheinlich. „Ein Wechsel an die Weser soll eine ernsthafte Überlegung sein“, schreibt „fussballeck.com“, „entsprechend sollen sich Verantwortliche des Nordklubs bereits in Mailand befinden, um die Verhandlungen mit den Italienern zum erwünschten Abschluss zu bringen.“

Montolivo hat 66-mal für die italienische Nationalmannschaft gespielt und dabei zwei Treffer erzielt. In der Serie A bringt er es auf 380 Partien und 28 Tore, darüber hinaus hat er zahlreiche Erfahrungen in der Champions und Europa League gesammelt. Sprachliche Barrieren gibt es zudem keine, die Mutter Montolivos ist Deutsche.

+++ 14.58 Uhr +++

Der bevorstehende Wechsel Thomas Delaneys von Werder zu Borussia Dortmund wirft einige Fragen auf. Wer bekommt beispielsweise die WM-Prämie? Und was verdient Kopenhagen bei dem Weiterverkauf? MEIN WERDER liefert die Antworten – und zwar hier in unseren FAQ zum Transfer.

+++ 14.23 Uhr +++

Nach Dänemarks Nationaltrainer Age Hareide hat sich nun auch William Kvist zum bevorstehenden Wechsel Thomas Delaneys geäußert. "Es ist großartig für ihn", wird der 33-jährige Mittelfeldakteur von der dänischen Boulevardzeitung "BT" zitiert. Kvist stand zwischen 2011 und 2014 selbst in der Bundesliga unter Vertrag – allerdings beim VfB Stuttgart. Bei der WM in Russland werden er und Delaney nun möglicherweise abermals gemeinsam für ihr Land auflaufen.

"Delaney hat in vielerlei Hinsicht eine Vielseitigkeit in seinem Spiel", sagte Kvist, "er schießt Tore, arbeitet stark defensiv und ist einfach ein Anführer. Zudem ist er selten verletzt und sehr konstant. Er ist ein echter FCK-Junge", sagte Kvist, den eine gemeinsame Zeit beim FC Kopenhagen mit Delaney verbindet. Darüber hinaus lobte der frühere Stuttgarter, der Delaney sogar als kleinen Bruder bezeichnete, die mentale Stärke seines Mannschaftkollegen. Des Weiteren ist Kvist überzeugt, dass der Weg des Noch-Bremers in Dortmund nicht aufhören wird. "Ich sage nicht, dass er in Barcelona endet, aber wer weiß, was nach Dortmund passiert", erklärte er.

+++ 12.01 Uhr +++

Thomas Delaney hat am Donnerstagvormittag das Trainingslager der dänischen Nationalmannschaft in Helsingor verlassen, um mit einem Privatjet zur Vertragsunterschrift nach Dortmund zu fliegen. Am Mittag landete der Mittelfeldspieler am Dortmunder Flughafen, wie ein Twitter-Video von den "Ruhr Nachrichten" zeigt. Von dort aus ging es zum Trainingsgelände. Bevor der 26-Jährige den Kontrakt beim BVB unterzeichnet, steht noch der obligatorische Medizincheck an. Diesen soll Delaney am Nachmittag absolvieren.

Kolportiert wird, dass Werder für Delaney eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro kassiert. Laut der „Bild“ erhält der Mittelfeldspieler beim BVB einen Vertrag bis 2022.