Was wird Dortmund mit dem Ball machen? Das ist eine der offenen Fragen auf Bremer Seite. (nordphoto)

Auch wenn Borussia Dortmund gerade den Bremer Weg geht und mit Edin Terzic einen 38 Jahre jungen, recht unbekannten Fußballtrainer aus den eigenen Reihen zum Chef der Bundesligamannschaft machte, findet der gleichaltrige Florian Kohfeldt das nicht zwingend gut. Auf die Frage, ob er am Dienstagabend (Anstoß 20.30 Uhr, live bei Sky) nun eine besonders motivierte BVB-Mannschaft erwarte, sagte Werders Cheftrainer: „Ich muss in solchen Momenten darauf hinweisen, dass ich von Berufswegen der Meinung bin, dass Trainerwechsel wenig Sinn machen. Dementsprechend kann ich das nur schwer beantworten.“

Einerseits ist Kohfeldt clever genug, sich nicht weiter zum Trainerwechsel in Dortmund zu äußern. Das sei komplett nicht seine Baustelle, betonte er am Montag in der Pressekonferenz zum Spiel, die auch beim BVB verfolgt wurde. „Es ist nie ein schöner Moment, wenn ein Trainer nicht weiterarbeiten kann. Mehr steht mir dazu nicht zu, weil ich das Dortmunder Innenleben nicht kenne und nicht bewerte.“ Andererseits ist Kohfeldt kollegial und höflich genug, dem in Dortmund freigestellten Lucien Favre einen Gruß zu übermitteln: „Für Lucien tut es mir sehr leid, er hat trotz allem sehr gute Arbeit geleistet und ist als Kollege hoch geschätzt.“

Das Trainer-Domino: Trifft es auch Werder?

Borussia Dortmund ist für den Bremer Cheftrainer nicht irgendein Verein, er verfolgt stets interessiert, was sich bei den Schwarz-Gelben so tut. Vor eineinhalb Jahren war er selbst ein aussichtsreicher Kandidat auf eine Anstellung beim BVB, auch wenn das Kohfeldts Kritiker in Bremen bis heute nicht glauben wollen. Einen ernüchternden Abstiegskampf später gehört er zwar nicht mehr direkt zum Kandidatenkreis, wurde aber am Montag von vielen Medien in einer Art Trainer-Domino ins Spiel gebracht. Demnach würde Mönchengladbachs Trainer Marco Rose nach dieser Saison in Dortmund die Interimslösung Terzic beerben, und Kohfeldt würde dann die andere Borussia übernehmen, als Rose-Nachfolger in Mönchengladbach. Diese Spekulationen sind weit entfernt von Bremen aufgekommen. Werders Sportchef Frank Baumann hat sie registriert und kommentierte das Trainerdomino am Montag so: „Da mache ich mir keine Gedanken drüber, weil es in diesen Spekulationen viele Wenn und Aber gibt. Wir sind mit unserem Trainer sehr zufrieden. Ich glaube, dass Florian nach wie vor sehr gerne Trainer von Werder Bremen ist und sich das in den nächsten Monaten und Jahren hoffentlich nicht ändern wird. Insofern ist das alles sehr spekulativ. Die Dortmunder haben jetzt erst einmal eine sehr gute Lösung für sich gefunden.“

Kohfeldt lauschte diesen Worten 1,50 Meter daneben. Für seine Zukunft in Bremen ist trotz eines bis 2023 geltenden Vertrages wichtig, dass Baumann selbst über die Saison hinaus im Amt bleibt. In dieser wichtigen Werder-Personalie gab es bis zum Wochenstart keine Bewegung. „Wir sind ja erst am Anfang der Woche“, erklärte Baumann zu der Frage, weshalb er weiterhin seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängert hat. Die Gespräche mit dem Aufsichtsrat laufen noch.

„Spielvorbereitung massiv verändert“

Derweil wurde Kohfeldt bereits mit den ersten Folgen des Trainerwechsels konfrontiert. Am Sonntag war er gerade dabei, die jüngsten Spiele des BVB im Detail zu analysieren, als die Meldung aus Dortmund kam. „Das hat die Spielvorbereitung massiv verändert“, erzählte Kohfeldt, der fortan vor allem bemüht war, mehr über den jungen Kollegen Terzic und dessen Fußballphilosophie zu recherchieren. Die Erkenntnisse würden sich jedoch weitgehend „im spekulativen Bereich“ bewegen, räumte er ein, weil Terzic bisher vor allem in der zweiten Reihe gearbeitet habe. Nach allem, was er herausfinden konnte, rechnet Kohfeldt mit mehr Aggressivität beim BVB und vielleicht auch mit mehr Risiko und einem schnelleren Angriffsspiel in die Tiefe. „Ob das in der Kürze der Zeit umsetzbar ist, kann ich nicht bewerten“, betonte er. Weil der neue Kollege aber ein absoluter Fußballfachmann sei, müsse man davon ausgehen, „dass Dortmund gegen uns einen sehr guten Plan haben wird“.

Das klingt auch deshalb bedrohlich für die Bremer, weil Dortmund unabhängig von der Startelf auch noch eine Bankbesetzung aufweisen kann, die Werders gesamtem Kader in vielen Belangen überlegen ist. Der BVB beschäftigt Personal auf Champions-League-Niveau und erwartet entsprechende Ergebnisse, auch deshalb darf Favre nun nicht mehr mit an die Weser reisen. Die 1:5-Niederlage des BVB gegen Aufsteiger Stuttgart war sein letzter Tiefpunkt.

„Das ist kein Routinespiel“

Ob Dortmund bereits im ersten Spiel danach ein anderes Gesicht zeigen kann, ist nun schwer zu sagen. Auch für Werders Trainerteam. Man werde den eigenen Spielern vor dem wichtigen Heimspiel nun deutlich weniger Informationen mitgeben können als vor anderen Bundesligapartien, sagte Kohfeldt, dabei würde es nun aber vor allem um die Verhaltensweisen der einzelnen Dortmunder Spieler gehen und um Grundsätze, „die man einfach nicht mit einem Fingerschnippen verändern kann“. Er gehe davon aus, dass Werder im Spiel selbst etwas variabler sein muss, um auf verschiedene Situationen beim Gegner reagieren zu können.

Dass die Unruhe beim zuletzt arg gerupften BVB ein Vorteil für Werder sein könnte, glaubte Kohfeldt vor der Abreise in Teamhotel nicht: „Bei einem Trainerwechsel gehen bei jedem die Augen auf. Das ist kein Routinespiel für den BVB.“ Für Werder allerdings auch nicht. Die nun schon acht Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg sollen ebenfalls keine Routine werden. Ganz im Gegenteil. Auch darum wird es unter Flutlicht im leeren Weserstadion gehen.