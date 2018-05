Vielleicht hätte es doch eine Warnung sein müssen, dass Ishak Belfodil in den vergangenen zehn Jahren für acht Vereine gespielt hat. Kurz nach seinem Transfer zu Werder, Anfang September vergangenen Jahres, verwiesen die Verantwortlichen darauf, dass es nicht immer am Spieler gelegen habe. In manchen Fällen wohl doch, wie sich jetzt herausstellt. Für das letzte Saisonspiel in Mainz wurde Belfodil von Florian Kohfeldt nicht nominiert. Wer Zeuge des letzten Trainings am Freitagnachmittag war, kann das nicht verwundern. Aufreizend lustlos schleppte sich Belfodil über den Platz. Und das, obwohl Kohfeldt angekündigt hatte, seine Nominierung von den Trainingsleistungen abhängig zu machen: "Es ist eine rein sportliche Entscheidung, es hat nichts mit anderen Dingen zu tun."

Das mag sein, dann wäre es eine Reaktion auf Belfodils lustlose Reaktion, nachdem sich sein Ende bei Werder bereits vor Tagen abzeichnete. Es hat gefunkt zwischen Frank Baumann und Belfodils Berater Mohamed Al Faiech, der nicht davor scheute, Fotos des Vertrags an eine Zeitung durchzustecken. Und damit den Beweis antrat, weshalb sein Berufsstand einen ausgesucht schlechten Ruf in der Welt des Fußballs genießt. Und vielleicht auch, weshalb Belfodil nirgendwo sesshaft wird, ganz gleich, für welchen Verein er auch stürmt. Eine Zukunft in Bremen hat Belfodil nicht, er wird zurück zu Standard Lüttich wechseln, wo sein Vertrag noch bis 2019 läuft. Ob er dort tatsächlich wieder spielt, darf bezweifelt werden.

Das gilt auch für den Transfer von Konstantinos Laifis, zypriotischer Innenverteidiger in Diensten Standard Lüttichs, zu Werder. Griechische Quellen bezeichnen ihn als perfekt, Werder wolle 5 Millionen Euro für den 24-jährigen zahlen. Nach Informationen von MEIN WERDER trifft das nicht zu. Im Blick hat die Scouting-Abteilung Laifis sehr wohl. Ein Innenverteidiger hat für Kohfeldt keine Priorität, da mit Niklas Moisander, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp und Marco Friedl vier Innenverteidiger im Kader stehen.

Apropos Kader: Yuning Zhang ist gegen Mainz Teil des Kaders, wie bereits vor zwei Wochen beim 1:1 gegen Borussia Dortmund.