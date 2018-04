Auf den ersten Blick gibt es bei Werder in der Abwehr keine Probleme - Trainer Florian Kohfeldt hatte während der Pressekonferenz vor dem Pokalduell in Leverkusen auch keine Angaben in diese Richtung gemacht. Und auch bei der späteren Abreise nach Nordrhein-Westfalen stiegen alle etatmäßigen Verteidiger mit in den Zug. Milos Veljkovic und Niklas Moisander waren ebenso dabei wie Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson. Auch Robert Bauer, Sebastian Langkamp und Marco Friedl gehörten zur Reisegruppe. Und eben Luca Caldirola.

Dass der Italiener mit nach Leverkusen gefahren ist, überraschte durchaus ein wenig, schließlich war der Defensivakteur zuletzt gar nicht mehr berücksichtigt worden. Erst am vergangenen Wochenende hatte er Spielpraxis in der U23 gesammelt. Nun aber kehrte er zu den Profis zurück. Ob Caldirola es auch in den endgültigen Kader schafft, wird sich zeigen – es ist zumindest nicht ungewöhnlich, dass Florian Kohfeldt mehr Profis als letztlich benötigt mitnimmt. Auch beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Leverkusen waren 19 Akteure mitgereist, um eventuelle kurzfristige Ausfälle auffangen zu können.

Erwartungsgemäß nicht dabei ist Philipp Bargfrede. Der Mittelfeldakteur hatte zuletzt verletzungsbedingt bereits das Duell beim FC schalke 04 verpasst.