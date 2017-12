Zwei Siege in vier Spielen stehen für Florian Kohfeldt zu Buche, seit der 35-Jährige das Traineramt bei Werder von Alexander Nouri übernehmen durfte. Keine schlechte Bilanz angesichts der kurzen Vorbereitungszeit, andererseits gelangen die Erfolge bislang lediglich im heimischen Weserstadion und gegen die Aufsteiger Hannover 96 und VfB Stuttgart. Die kommenden zwei Partien finden jedoch nicht nur in der Fremde statt, auch die Gegner sind mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen schwere Brocken.

Vor der Aufgabe am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen die Dortmunder erwartet Kohfeldt einen gut eingestellten Gastgeber. „Wir haben ein paar Dinge, auf die der BVB reagieren wird“, kündigte Kohfeldt im Rahmen einer Medienrunde an. Schon der VfB Stuttgart hatte sich zuletzt gut auf Werders Spielweise eingestellt und den SVW mit aggressiver Arbeit gegen den Ball und intensiver Bewachung von Schlüsselspieler Max Kruse vor einige Probleme gestellt.

Kohfeldt will Dortmund nicht unterschätzen

Gegen die Borussen dürfte Kohfeldts Team allerdings ein anderer Spielrhythmus erwarten: Trotz der gegenwärtigen Dortmunder Krise ist die Mannschaft von Peter Bosz gegen Werder der klare Favorit. „Ich mache auf keinen Fall den Fehler, den BVB zu unterschätzen“, betonte Kohfeldt. Die Konzentration gelte der Vorbereitung auf die Partie – was intern beim kommenden Gegner diskutiert wird, müsse Werder nicht interessieren: „Wie die Situation vor Ort ist, kann ich nicht beurteilen“, hielt sich Kohfeldt bedeckt.

Aufschlussreicher konnte Werders Cheftrainer zur Situation in der eigenen Mannschaft antworten: Beim zuletzt angeschlagenen Luca Caldirola sehe es besser aus, ein Einsatz am Wochenende sei möglich. Aron Jóhannsson muss sich für eine endgültige Prognose noch ein Weilchen gedulden: Der US-Amerikaner mit isländischen Wurzeln, der zuletzt mit Knieproblemen pausierte, stand am Montag zwar bereits wieder auf dem Platz – ob es gegen Dortmund reicht, entschiede sich am Donnerstag endgültig, so Kohfeldt. Die Chancen dafür stünden allerdings lediglich „bei 20 Prozent“.

Jenseits der Verletzungen überzeugt Werder zuletzt mit auffällig starken Laufwerten. Angeführt von Maximilian Eggestein, der unter Florian Kohfeldt im Schnitt mehr als 13 Kilometer pro Spiel zurücklegt, präsentiert sich Werder derzeit als topfitte Einheit. Kohfeldt selbst, noch keine sechs Wochen im Amt, möchte das Lob allerdings nicht für sich einheimsen. „Die Grundlagen wurden im Sommer gelegt. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken“, betonte Kohfeldt. (cev)