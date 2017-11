Vor zwei Wochen saß Luca Caldirola in einem kleinen Zimmer unterhalb der Ostkurve des Bremer Weserstadions und machte sich ein paar Gedanken über seine sportliche Zukunft. Werder hatte gerade Trainer Alexander Nouri freigestellt und durch Florian Kohfeldt ersetzt, und für Caldirola schien das durchaus eine positive Entwicklung zu sein. „Unter Alex hatte ich ja kaum noch eine Chance, zu spielen“, sagte der Innenverteidiger damals, „deshalb freue ich mich, dass die Karten jetzt neu gemischt werden. Ich warte auf meine Chance.“ Aber wie lange noch?

Am vergangenen Wochenende, beim unglücklichen 0:2 in Leipzig, saß der Italiener wieder mal 90 Minuten lang auf der Bank. Trainer Kohfeldt hatte für das Spiel gegen den Champions-League-Teilnehmer zwar eine defensivere Grundordnung gewählt und deshalb drei Innenverteidiger und zwei Außenspieler aufgeboten, aber auch da fand sich keine Verwendung für Caldirola. Kohfeldt setzte im Abwehrzentrum auf Milos Vejlkovic, Lamine Sané und Niklas Moisander. Und weil derzeit wenig darauf hindeutet, dass sich an der Rangordnung in der Bremer Defensive kurzfristig etwas ändern wird, rückt eine bemerkenswerte Aussage von Caldirola von vor drei Monaten wieder in den Fokus.

Ende August hatte der 26-Jährige offen mit einem Wechsel gedroht, sollte er sich seinen Stammplatz in der Hinrunde nicht wieder zurückholen. „Ich bleibe auf jeden Fall bis Januar", hatte er gesagt, "wir werden sehen, wie es bis dahin läuft, und dann muss ich eine Entscheidung treffen." Daran habe sich nichts geändert, sagt Caldirola nun im Gespräch mit MEIN WERDER. "Ich will meinen Stammplatz zurück. Ich werde bis zum letzten Spiel vor Weihnachten Gas geben. Ende Dezember werden wir dann mal schauen, dann kann ich immer noch mit dem Verein sprechen, und dann werden wir bestimmt eine Lösung finden." Bislang habe er aber noch keine Gespräche mit Werders Sportchef Frank Baumann geführt, und auch Baumann sagt, dass an ihn noch kein Wechselwunsch herangetragen worden sei. "Wir wollen Luca auch gar nicht abgeben", stellt Baumann klar, "Luca ist gefordert, den Druck auf die anderen Spieler hochzuhalten. Und das macht er auch."

Gerüchte um Italien-Rückkehr

Gerüchte um eine Rückkehr nach Italien halten sich allerdings hartnäckig. Am Dienstag schrieb der italienische Journalist Gianluca Di Marzio, es habe bereits Kontakt zwischen Caldirola und Cagliari Calcio aus der Serie A gegeben. Noch hat der Abwehrspieler aber durchaus die Hoffnung, dass er bei Werder doch noch eine wichtigere Rolle spielen kann. Notfalls auch auf einer anderen Position als der des Innenverteidigers. Kohfeldt hat Caldirola im Training immer mal wieder auf der linken Abwehrseite getestet. „Darüber hat Florian mit mir gesprochen“, sagt Caldirola, „er hat mich gefragt, ob ich auch als Linksverteidiger spielen kann. Und ich habe ihm geantwortet, dass ich mir das zutraue. Ich habe das ja in Darmstadt fast die gesamte Saison lang gemacht.“ Es war Caldirolas bislang bestes Jahr im deutschen Fußballoberhaus. In der Spielzeit 2015/2016 war er an den damaligen Erstligaaufsteiger SV Darmstadt 98 ausgeliehen. Caldirola absolvierte alle 34 Saisonspiele und verpasste keine einzige Minute. Er kehrte zurück nach Bremen und hoffte, dass es so weitergehen würde.

Es kam anders. Am dritten Spieltag der Saison 2016/2017 verletzte sich Caldirola am Knöchel, musste operiert werden und fiel monatelang aus. Im Frühjahr 2017 kämpfte er sich zurück ins Team, stand dreimal in Folge in der Startelf – und brach sich dann den Mittelfuß. Seitdem ist er für Werder nur noch ein einziges Mal zum Einsatz gekommen, beim 1:1 gegen Wolfsburg in dieser Saison. Verständlich, dass der Frust steigt. „Die Situation ist nicht leicht für mich“, sagt Caldirola, „ich habe, mit einer Ausnahme, seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Aber ich kann nur mein Bestes im Training geben.“ Und warten, dass ihm Kohfeldt doch noch eine Chance gibt. „Florian hat mir gesagt, dass er Vertrauen in mich hat“, sagt Caldirola, „und das spüre ich auch.“