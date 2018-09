Claudio Pizarro…

…über seinen ersten Startelf-Einsatz seit seiner Werder-Rückkehr:

“Ich fühle mich gut. Am Ende war ich ein bisschen müde, weil ich lange nicht mehr so viel gespielt habe. Aber ich bin natürlich zufrieden nach dem Sieg. Am Ende sind die drei Punkte das Wichtigste. Wir haben uns selbst in Schwierigkeiten gebracht, nach dem 2:0 haben wir nachgelassen. Aber wir haben richtig reagiert und gekämpft, deshalb war es ein verdienter Sieg. Und ein wichtiger Sieg, weil wir zuhause gegen Nürnberg nur Unentschieden gespielt haben.”

…über sein Nachtreten gegen Rani Khedira: “Ich habe vielleicht ein bisschen Glück gehabt, da habe ich ihn am Ende ein bisschen weggezogen. Zum Glück ist nichts passiert.”

Torschütze Max Kruse…

…über seine Leistung und die der Mannschaft: “Ob ich der beste Mann war, ist zweitrangig. Wir haben gewonnen, aber es war ein bisschen glücklich. Wir waren nicht zwingend die bessere Mannschaft. Aber hatten das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Das wird nicht immer so sein. Aber: Wir haben über Teile des Spiels auch eine gute Leistung gezeigt.”

…über Vorlagengeber Florian Kainz: “Ich muss ein ganz großes Lob an Kainzi aussprechen, das war eine Weltklasse-Vorlage, wie er sich da den Ball holt und mit dem schwächeren Fuß die Flanke bringt. Ich musste nur noch reinlaufen und ihn reinmachen.”

…über den Spielverlauf: “Wir haben keine Spielkontrolle gehabt und führen auf einmal 2:0, das hat uns selbst überrascht. Aber wir hätten das in die Halbzeit bringen müssen, das haben wir nicht gemacht. In der zweiten Halbzeit hätte dann alles passieren können, auch ein 3:2 für Augsburg oder noch ein später Ausgleich. Heute hatten wir das Glück auf unserer Seite.”

Maximilian Eggestein...

...zum Spiel: “Unser Sieg geht vielleicht nicht in Ordnung, aber das ist uns jetzt mal egal. Uns allen ist es lieber, wir spielen schlecht und gewinnen, als schön zu spielen und zu verlieren.”

...zum Tabellenstand (Werder steht nach den Spielen von Sonnabend auf dem vierten Platz, Anm. d. Red.): “Champions-League-Platz klingt nicht schlecht, oder?! (lacht) Acht Punkte nach vier Spielen hätten wir vor der Saison sicherlich gern genommen.”

Martin Harnik:

„Wir haben immer wieder den Faden verloren, am Ende aber trotzdem unsere Chancen gehabt. Sonst machst du ja auch nicht drei Tore. Aber wir müssen die Konter besser zu Ende spielen.“

Milos Veljkovic:

„Wir haben es heute ganz sicher nicht verdient, zu null zu spielen. Ich musste einige Male sehr laut werden. Wir müssen uns alle steigern, als Mannschaft.“

.@DavyKlaassen: „Es war heute sicherlich ein glücklicher Sieg mit dem Torwartfehler. Aber so ist Fußball. Nun bereiten wir uns auf @HerthaBSC vor. Zu Hause wollen wir natürlich wieder gewinnen.“ #FCASVW | #Werder pic.twitter.com/VyoL6QrNT4 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 22. September 2018