Werder ist zurück im Weserstadion. Auswärts gegen den VfB Stuttgart gab es trotz ansprechender Leistung in Unterzahl eine 1:2-Niederlage, zuhause gilt es nun für Florian Kohfeldt und sein Team, die Serie von 15 ungeschlagenen Spielen in Serie weiter auszubauen. Der Gegner dabei ist dabei schwer einzuschätzen: Nach starkem Saisonstart ist der VfL Wolfsburg seit nunmehr vier Spielen ohne Sieg.

Anders als die Stuttgarter ist die Mannschaft von Bruno Labbadia keine, die vornehmlich auf Konter lauert: Nur der FC Bayern hatte in dieser Saison mehr Ballbesitz als die Wolfsburger, die außerdem bevorzugt auf ein 4-3-3 statt auf einen Zweiersturm zurückgreifen. Das heißt für Werder: Die Dreierkette, um Überzahl im Zentrum zu schaffen, ist wohl nicht mehr nötig. Dafür müssen die Flügel stärker gesichert werden als gegen die Raute der Stuttgarter.

Wechsel der Grundordnung?

Gut möglich also, dass auch Werder wieder zum eigentlichen Standard-System im 4-3-3 zurückkehrt. So lässt sich gegen den Ball die Formation des Gegners spiegeln und Zugriff herstellen, während im eigenen Ballbesitz Max Kruse mit seinem charakteristischen Zurückfallen für Überzahlsituationen sorgen kann.

In ihren Grundzügen dürfte die Werder-Aufstellung am Freitagabend (20.30 Uhr) dem ähneln, was ohnehin zu erwarten ist: Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander und Theodor Gebre Selassie sind in der Defensive gesetzt. Den gesperrten Milos Veljkovic dürfte Sebastian Langkamp ersetzen, der als Rechtsfuß die Nase vor Marco Friedl haben dürfte und gegen den 1,97 Meter großen Wolfsburger Angreifer Wout Weghorst als mit 1,90 Metern größter Bremer Innenverteidiger auch die passende Wahl scheint.

Zwei Positionen offen

Die Qual der Wahl hat Werder im zentralen defensiven Mittelfeld: Hier sind sowohl Philipp Bargfrede, der dazu geeignet wäre, die Kreise des agilen Yunus Malli im Wolfsburger Zentrum einzuengen, als auch Nuri Sahin eine Option. Die Ausgangslage – Werder spielt zuhause, mit Langkamp spielt der etwas aufbauschwächere rechte Innenverteidiger im Vergleich zu Veljkovic – könnte einen leichten Vorteil für Spielmacher Sahin bedeuten, aber auch Bargfrede wäre eine durchweg nachvollziehbare Wahl. Sollte der Ur-Werderaner den Vorzug erhalten, würde Kruse wohl noch etwas stärker in die Spielgestaltung eingebunden werden.

Auf den Achterpositionen wiederum führt kein Weg an Davy Klaassen und Maximilian Eggestein vorbei. Interessant wird es in der Angriffsreihe: Neben den gesetzten Kruse und Yuya Osako ist ein weiterer Posten zu vergeben. Milot Rashica ist wieder im Kader, auch Johannes Eggestein ist eine Option. Im Abschlusstraining mischte sogar Talent Joshua Sargent mit. Die besten Chancen dürfte allerdings Florian Kainz haben: Der Österreicher erzielte im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams als Linksaußen einen Doppelpack.

Die Umfrage zur Partie gibt es hier: