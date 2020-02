Leipzigs Schick springt am höchsten und trifft per Kopf zum 2:0. (nordphoto / Kokenge via www.imago-images.de)

Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechselte im Vergleich zum Union-Spiel auf zwei Positionen: Theo Gebre Selassie kehrte nach seiner langen Verletzungspause zurück, dazu durfte Milos Veljkovic beginnen. Die beiden verdrängten Ömer Toprak (Bank) und Davie Selke (Sperre). Julian Nagelsmann nahm ebenfalls zwei Veränderungen vor, für den verletzten Tylor Adams und Christopher Nkunku (Bank) starteten Nordi Mukiele und Patrik Schick.

Durch Gebre Selassies Rückkehr bot sich die Option, wieder mit einer Viererkette spielen zu können, Kohfeldt beließ es aber beim 5-2-3 der letzten Wochen. Um Abwehrchef Kevin Vogt ordneten sich die Halbverteidiger Veljkovic und Niklas Moisander an, auf den Flügeln spielten Gebre Selassie und Marco Friedl. Maximilian Eggstein und Davy Klaassen bildeten die Doppel-Sechs, Leo Bittencourt und Milot Rashica das Pärchen im offensiven Mittelfeld und Yuya Osako die zentrale Spitze. Leipzig wählte eine ähnliche Variante, schickte nur mit Timo Werner und Schick zwei Spitzen ins Rennen und mit Dani Olmo „nur“ einen offensiven Mittelfeldspieler dahinter.

Leipzig überließ Werder in den ersten Minuten gerne den Ball, wollte gar nicht diese ganz große Dominanz ausstrahlen, sondern seinerseits mit schnellen Umschaltaktionen gefährlich werden. Auch das Pressing blieb wohl dosiert und nicht so hoch angesetzt, wie man in einem Heimspiel gegen den Vorletzten der Tabelle vielleicht hätte vermuten können. Leipzig attackierte mit seinen beiden Spitzen die drei Bremer Aufbauspieler und versuchte Werder auf eine Seite zu drängen. Darin war Leipzig ebenso aggressiv wie konsequent und bestens aufeinander abgestimmt. Auch wenn Spieler aus ihren Positionen waren und in anderen Zonen des Platzes auftauchten, wurde jedes Anlaufen des jeweils höheren Spielers von einem Mitspieler dahinter hervorragend abgesichert.

Gute Ideen, mangelhafte Umsetzung

Leipzig offenbarte kaum einmal eine Lücke, dabei hatte Werder an sich ein paar ganz schicke Ideen: Rashica und Bittencourt drifteten immer wieder ins Zentrum, um neben den Leipziger Sechsern anspielbar zu sein. Oder sie machten sich die Manndeckung ihrer Halbverteidiger zu Nutze und zogen schnell nach außen weg. In die dadurch entstandene Lücke konnte ein nachstoßender Sechser einlaufen oder der ballferne Flügelangreifer. Oder Osako, der ein gutes Timing dafür hat, sich hinter den nach vorne attackierenden Gegenspielern in die andere Richtung abzusetzen, öffnete durch ein kurzes Anbieten die Lücke, in die Rashica und Bittencourt hinter die Kette starten sollten. In ein, zwei Situationen ergaben sich diese Konstellationen, allerdings scheiterte Werder dabei an seinem schlampigen Passspiel oder in letzter Instanz an der fehlenden Endgeschwindigkeit gegen Leipzigs Innenverteidiger. Als Werder einmal in der ersten Halbzeit das enorme ballseitige Verschieben der Gastgeber durch eine schnelle Verlagerung aushebelte, ergab sich die einzige gute Abschlusschance durch Rashicas Drehschuss.

Ansonsten hatte Leipzig spätestens ab zehn Metern vor der Mittellinie alles im Griff. Ohne Davie Selke fehlte Werder eine vernünftige Option für hohe Bälle in die Spitze, also musste die Mannschaft wohl oder übel auf flachem Weg und über kürzere Passstafetten nach vorne kommen. Gegen eine Mannschaft wie Leipzig natürlich ein ungleich riskanteres Vorgehen als einen neutralen Ball nach dem anderen nach vorne zu schlagen. Unweigerlich folgten die Ballverluste.

Leipzigs Pressing erdrückt Werder

Das Leipziger Pressing zog sich rund um die Mittellinie zu und zeigte sich da in Sachen Geschwindigkeit und Intensität dem der Bremer deutlich überlegen. Die Leipziger Spieler in Ballnähe kamen zumeist in Überzahl förmlich auf Werders Spieler zugeschossen, es herrschte ein dauerhafter Entscheidungsdruck. Dazu kam die brutale körperliche Präsenz nicht nur der Abwehr- und Mittelfeldspieler, die im Zweikampf stabil und widerstandsfähiger waren. Und: Werder spielte aus der Not immer wieder Spieler in geschlossener Stellung an. Zuspiele in Linie entlang auf einen Spieler mit dem Gesicht zum eigenen Tor oder zur Seitenlinie sind ein gefundenes Fressen für eine Mannschaft wie Leipzig.

Werder hatte in den ersten 15 Minuten gleich vier, fünf sehr riskante Ballverluste, die Leipzig in die Umschaltbewegung brachten. Weil aber die Bremer zwar im Gegenpressing nicht gut waren, dafür aber im Fallen und mit Kevin Vogt einen sehr aufmerksamen und in einigen Situationen auch schlauen Innenverteidiger, der den Gegner stellte, um Zeit zu gewinnen und die Mitspieler Anschluss finden zu lassen, kam Leipzig in diesen grundsätzlich ziemlich brenzligen Momenten zu keiner klaren Torchance.

Aus dem Spiel bekam Werder in seinem tieferen Mittelfeldpressing, das nur ab und zu mal von ein paar höheren Anlaufmomenten unterbrochen wurde, den tiefen Aufbau-Sechser Konrad Laimer gut in den Griff und auch lange Schläge in die Spitze auf Schick samt abprallende Bälle stellten Werder vor keine großen Probleme. Das klassische Nagelsmann-Steil-Klatsch durchs Zentrum ergab sich nur sporadisch, der insgesamt eher pragmatische Ansatz von Leipzigs Trainer ging deshalb zunächst nicht auf.

Unerklärliche Gegentore

Eigentlich hielt Werder das Spiel ganz gut offen, wenngleich Leipzig auch sein Risiko überschaubar hielt. Unerklärlich leichte Fehler bei gegnerischen Standards sorgten dann trotzdem für klare Verhältnisse - und für die Entscheidung ein Abwehrverhalten aus der Amateurklasse. 34 Sekunden nach der Pause reichte ein frei gespielter Tiefenball aus dem Mittelfeld über drei Bremer Innenverteidiger und ein simples Querlaufen an der Abseitslinie von Mukiele dafür, dass eine ganze Defensive von lediglich zwei Spielern ausgehebelt wurden. Dieses dritte Tor ließ die Luft endgültig aus der Partie.

Kohfeldt zog Bittencourt weiter zurück und beorderte Rashica im Angriff ins Zentrum. Aber auch dort sah der gegen Upamecano kein Land. Ballgewinne gab es für Werder auch fast keine mehr. Leipzig wechselte früh doppelt aus, spulte mit Blick auf die anstehende Aufgabe in der Champions League nur noch sein Pensum herunter und vermied so gut wie jedes Risiko im eigenen Ballbesitz. Die Gastgeber ließen den Ball lange zirkulieren, spielten keine riskanten Bälle mehr in die Tiefe - Ausnahmen dazu blieben ein paar Kontersituationen - und boten Werder somit überhaupt keine Umschaltsituationen mehr an.

So blieb Werder nicht nur abermals ohne eigenen Treffer, sondern bis auf zwei Halbchancen und ein Fast-Eigentor der Gastgeber auch ohne nennenswerte Offensivaktion in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Leipzigs massive körperliche Überlegenheit in allen Spielphasen und zwei Standards besorgten den Rest an einem aus Bremer Sicht erneut ernüchternden Nachmittag.