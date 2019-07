Ein wenig unauffällig ist er noch, dieser Mann mit der blauen Kladde auf dem Trainingsplatz. Aufrechter Gang, das Shirt akkurat in die Hose gesteckt, die Bewegungen kontrolliert und unaufgeregt. Ein Lautsprecher ist Ilia Gruev bislang nicht. Seit dieser Saison gehört er zum Stab von Chefcoach Florian Kohfeldt, vor allem um die Standards soll er sich bei Werder kümmern.

Einen ersten Willkommensgruß schickte der Bulgare direkt am vergangenen Sonntag ab, als Yuya Osako per Kopf nach einem ruhenden Ball gegen die WSG Swarovski Tirol zum Sieg traf. „Wir haben die Variante am Tag zuvor trainiert. Dass es so schnell geklappt hat, freut mich sehr“, sagte Gruev am Montag. „Aber es ist nur ein Freundschaftsspiel gewesen, wenngleich es für den Einstand natürlich gut war.“

Ilia Gruev ist nicht der Typ Mensch, der jetzt gleich einmal die Lorbeeren für seine Arbeit einheimst. Stattdessen betonte er im Mediengespräch immer wieder, dass die Trainer ihre Aufgaben stets gemeinsam erledigen. „Ich bin ein Teamplayer“, sagte der 49-Jährige und lieferte dabei auch direkt die Begründung dafür, warum er nach seiner Cheftrainer-Station beim MSV Duisburg nun wieder in die zweite Reihe gerückt ist. „Mein Traum war es immer, in der 1. Bundesliga zu arbeiten. Als dann ausgerechnet Werder kam, ein Traditionsverein mit viel Geschichte, großen Erfolgen und einer tollen Entwicklung in den letzten Jahren, war für mich klar, dass ich das unbedingt machen möchte“, sagte er. „Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, in der 2. Liga weiterhin als Cheftrainer zu arbeiten, aber ich glaube, dass es für meine persönliche Entwicklung genau der richtige Schritt ist.“

Wer nun direkt verborgene Ambitionen auf den Posten von Florian Kohfeldt wittert, der irrt. Im Laufe seiner Trainerkarriere hat Ilia Gruev schon häufig den Assistenten gegeben – unter anderem für Krassimir Balakov oder auch Lothar Matthäus (Gruev: „Wir haben noch immer guten Kontakt. Lothar hat mir bereits geschrieben, dass er sich für mich freut, dass ich jetzt bei Werder bin.“). Später arbeitete Gruev mit Kosta Runjaic in Duisburg und Kaiserslautern zusammen. Die Besonderheit: Immer dann, wenn der Häuptling gehen musste, ging der Gefolgsmann mit. Die Chance, selbst zum Chef aufzusteigen, lehnte er ab. „Nach dem Lizenzentzug des MSV Duisburg 2013 habe ich mich noch nicht bereit gefühlt. Beim zweiten Mal war es in Kaiserslautern, aber da bin ich mit Kosta Runjanic mitgegangen“, erinnerte sich Gruev. „Mein moralisches Prinzip ist es, auch mit dem Cheftrainer zu gehen, wenn er gehen muss.“

Positiver Dopingbefund flatterte ins Haus

Der ehemalige Profi hat also schon einige Trainertypen erlebt – jetzt kommt mit Florian Kohfeldt ein neuer hinzu. „Es ist ein großer Unterschied, ob du Co-Trainer von einem ehemaligen Topspieler bist oder eine Situation hast wie die jetzige in Bremen“, sagte Gruev. „Die ehemaligen Weltklassespieler haben viel erlebt und können viel aus ihrer Erfahrungen auf dem Platz heraus erzählen. Trainer wie Florian Kohfeldt sind dagegen extrem auf Details fokussiert und haben eine noch höhere soziale Kompetenz. Für mich spielt der Unterschied aber keine Rolle, grundsätzlich haben wir alle die gleichen Ziele.“

Eines seiner größten Ziele hat sich Gruev allerdings bislang nie erfüllen können: die Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft. Als Spieler stand er 1998 kurz davor, das Ticket hatte er quasi schon in der Hand. Doch dann flatterte ein positiver Dopingbefund ins Haus, in einer Probe war ein anaboles Steroid nachgewiesen worden. „Es gab Machtkämpfe innerhalb des Verbandes und zwischen den Präsidenten der Vereine. Ich war damals der einzige Spieler von Burgas und es hat mich leider erwischt“, sagt Gruev heute – nicht ohne noch einmal auf seine Unschuld hinzuweisen. „Einen Monat später war ich wieder spielberechtigt, weil alle abgegebenen Proben negativ waren. Für mich war das natürlich trotzdem bitter, dass ich so nicht an der WM teilnehmen konnte.“ So ganz genau weiß er bis heute nicht, wie die erste Probe zustandekam. Was blieb war das Wissen um den geplatzten Traum. „Kraft gibt dir, dass du weißt, dass du unschuldig bist. Aber auf der anderen Seite ärgerst du dich natürlich. Bulgarien ist eben nicht Deutschland, das sich für jede WM qualifiziert.“

Doch das ist Vergangenheit, inzwischen zählt Werder. Im Zillertal gibt es aktuell die besondere Situation, dass Ilia Gruev seinen Sohn trainiert. Zumindest theoretisch. „Mittlerweile merke ich, dass wir uns ein wenig aus dem Weg gehen in den ersten Tagen, aber das wird sich auch wieder ändern“, sagte der Papa lachend. Sein Junior ist im Trainingslager einmal mehr zum Schnuppern dabei. Zuletzt war er Kapitän von Werders U19, jetzt soll das Talent in der U23 weiter reifen. „Mein Sohn geht jetzt in sein fünftes Jahr hier, von ihm habe ich natürlich richtig viele Informationen bekommen“, sagte Vater Gruev. „Er hat mir von der Werder-Familie erzählt, und auch für mich ist das jetzt nach diesen paar Tagen hier ein Begriff. Ohne zu übertreiben kann ich jetzt schon sagen, wie die Leute hier fachlich und menschlich miteinander umgehen. Das geht sehr respektvoll zu – so wie es eigentlich immer sein muss.“ Ein schöner Anreiz, neben dem Job. Trotz der Familienbande. „Ich bin jedenfalls nicht wegen meines Sohnes hier“, betonte Gruev. Florian Kohfeldt dürfte in der Tat eher auf andere Qualitäten geachtet haben.