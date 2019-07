Die Szene ging ein wenig unter im allgemeinen Trubel des 34. Spieltags. Es war ja auch viel los im Saisonfinale. Kapitän Max Kruse wurde vor der Partie verabschiedet, damals noch mit unbekanntem Ziel. Sturm-Legende Claudio Pizarro verkündete per Videobotschaft seine Vertragsverlängerung; der Jubel hierüber hielt sich minutenlang auf den Rängen des Weserstadions. Und auf dem Feld ging es nicht nur gegen RB Leipzig, sondern auch um den Traum von Europa, wenigstens noch so ein bisschen.

Deshalb war es durchaus wichtig, was sich da in der 34. Minute beim Stand von 0:0 im gegnerischen Strafraum ereignete. Yuya Osako kam irgendwie zu Fall, Schiedsrichter Dr. Felix Brych entschied auf Elfmeter. Zumindest fast. Um bei dieser Entscheidung sicher zu gehen, bemühte er den Videobeweis. Weil das dauerte, blieb den Werder-Spielern auf dem Feld genügend Zeit für ein kleines verbales Scharmützel. Denn die Frage war nicht nur, ob es gleich tatsächlich Strafstoß für Werder geben würde. Sondern auch, wer denn schießen soll. Bis dahin war das eine klare Sache für Kruse gewesen. Doch der saß nun in zivil draußen, angeschlagen und mit Abschiedsblumen in der Hand. Kruse war seit 2016 für Werder bei neun Elfmetern angetreten – alle verwandelte der Bremer Topscorer eiskalt. Sein letzter war der Ehrentreffer beim 1:4-Debakel im Frühjahr in Düsseldorf.

Und jetzt? Gegen Leipzig? Davy Klaassen ging zum Ball, Maxi Eggestein ebenfalls. Von der Seite huschte Milot Rashica herbei. Das Trio diskutierte. Als sich Schiedsrichter Brych auf Elfmeter festlegte, waren die Spieler immer noch nicht einig. Schließlich entschied Rashica die Angelegenheit auf seine Weise: ruckzuck. Er legte sich den Ball auf den Punkt, schnaufte tief durch und verwandelte mit einem platzierten Schuss links unten zum 1:0 für Werder. Es war Rashicas erster Elfmeter an der Weser.

Keine spontane Entscheidung der Spieler

Als es nun im Trainingslager am Chiemsee im Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar wieder Elfmeter für Werder gab, war Rashica nicht schnell genug. Klaassen schnappte sich den Ball ohne jede Diskussion und verwandelte sicher, auch hier zum wichtigen 1:0. Für die neue Saison bedeutet das aber noch nichts, sagt Florian Kohfeldt. Wer in der Zeit nach Kruse für Werder die Verantwortung bei Strafstößen übernimmt, ist nämlich noch offen. „Das ist eine Frage, über die wir noch nachdenken“, sagte Werders Trainer in Grassau. Klar ist nur: Die Spieler werden es nicht spontan entscheiden dürfen, und solche Diskussionsrunden wie gegen Leipzig soll es künftig möglichst auch nicht mehr geben. Kohfeldt wird die Schützen und ihre Reihenfolge bestimmen, das Zeitfenster dafür ist logisch abgesteckt: „Wir werden das vor dem Pokalspiel gegen Delmenhorst festlegen.“

Nicht etwa, weil Werder ein Elfmeterschießen gegen den Oberligisten befürchten müsste, sondern weil es für Bremen der Pflichtspielstart der neuen Saison wird und damit das erste Jahr ohne Kruse. Gut möglich ist zudem, dass sich Werder gegen Delmenhorst sehr häufig im gegnerischen Strafraum aufhält und es dabei auch zu elfmeterwürdigen Fouls kommt. Der Kreis der Spieler, aus denen Kohfeldt den oder die Schützen auswählt, ist überschaubar. Der Trainer bringt natürlich das Trio Rashica, Klaassen und Maxi Eggestein ins Spiel, „vielleicht auch ein Stürmer wie Niclas Füllkrug“.

Rein statistisch müsste der Schütze ein anderer Spieler des Kaders sein. Nämlich Claudio Pizarro. Der Routinier ist der Profi im aktuellen Kader, der für Bremen die meisten Strafstöße geschossen hat. Der Peruaner trat im Werder-Trikot zu insgesamt neun Elfmetern an, nur ein einziges Mal landete der Ball dabei nicht im Tor. Sollte Pizarro im entscheidenden Moment auf dem Platz stehen, wäre also auch er eine Option, der Kohfeldt vertrauen könnte. Und wenn das jeweilige Spiel zu dem Zeitpunkt schon entschieden sein sollte, wäre es ohnehin eine schöne Geste, Pizarro schießen zu lassen. Werders Sturm-Legende fehlen vor seiner letzten Saison nur noch drei mickrige Tore, um auf die historische Marke von 200 Bundesligatreffern zu kommen.