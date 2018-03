2014 reiste Werder schon einmal nach China. (nordphoto)

Es ist knapp vier Jahre her, dass Werder schon einmal in China war. Während in Brasilien die WM 2014 lief, verbrachten die Bremer vom 30. Juni bis zum 6. Juli ein paar Tage im Reich der Mitte. Seinerzeit waren die Norddeutschen in Sachen Werbung unterwegs und vertraten die Deutsche Fußball Liga (DFL), was sich auch wirtschaftlich für den Verein lohnte. Knapp 400.000 Euro kamen damals aufgrund von Prämien und zusätzlichen Einnahmen zusammen. Nicht die Welt, aber auch kein Kleckerbetrag für einen notorisch klammen Verein.

Inzwischen ist Werder emsig darum bemüht, auch weiterhin Fuß auf dem asiatischen Markt zu fassen. Es gibt Werbepartner und mit Yuning Zhang einen Akteur im Kader, der trotz seiner fehlenden Einsatzzeiten zumindest ein wenig Reklame für den Klub macht. Aufgrund dieser Verbindungen stand im Laufe der Saison sogar ein China-Trip der aktuellen Mannschaft im Raum, als möglicher Termin galten die Tage nach dem Saisonende. Allerdings kämpft Werder einmal mehr um den Klassenerhalt, da geraten Ausflüge nach Asien verständlicherweise eher in den Hintergrund. Oder anders gesagt: Die Planungen liegen auf Eis. „Wir sind nach wie vor nicht in der Situation, weil wir im Abstiegskampf sind. Insofern ist das Thema Planung direkt nach der Saison aktuell schwierig“, sagte Werders Geschäftsführer Klaus Filbry im Gespräch mit MEIN WERDER.

Eine Alternative bietet sich kaum an. Die Erfahrungen von vor vier Jahren haben gezeigt, dass eine erneute Reise während der WM nur wenige Vorteile für eine optimale Vorbereitung mit sich bringen würde. Also vielleicht noch etwas später fliegen? Vielleicht nach dem Aufenthalt im Zillertal? „Da hat es keinen Sinn mehr, weil der Fokus auf der Vorbereitung für die Bundesliga liegen muss – und zwar hier in Deutschland oder im deutsch-österreichischen-schweizerischen Raum“, sagte Filbry. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfindet, ist also gering.“