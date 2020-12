Tahith Chong schlug die Flanke zu Werders Siegtreffer. (nordphoto / gumzmedia)

Bei dem ganzen Trubel, der nach dem Spiel um Torschütze Eren Dinkci herrschte, ging eines fast unter: die mustergültige Flanke, die den Kopfballtreffer des Youngsters erst ermöglichte. Und auch diese schöne Hereingabe gab es nur, weil auch der zweite Bremer Joker an diesem Nachmittag stach. Tahith Chong sollte in der Schlussphase noch einmal für zusätzlichen Schwung sorgen - doch gerade als es so aussah, dass daraus nichts werden würde, hob der 21-Jährige den Ball in den Strafraum. Gerade noch rechtzeitig, möchte man sagen.

„Das war eine schöne Flanke, dementsprechend hat er einen großen Anteil am Tor“, lobte auch Florian Kohfeldt den Flankengeber. Und auch wenn es nicht immer so aussieht, Chong noch lange nicht so auffällig ist, wie sich das manch Fan und auch Verantwortlicher wünschen mag, Werders Cheftrainer gefällt die Entwicklung des niederländischen Junioren-Nationalspielers. „Tahith hatte gegen Stuttgart einen 90-minütigen Einsatz, wo er gezeigt hat, dass sich seine defensive Stabilität schon verbessert hat. Da geht er gute Schritte, da bin ich sehr zufrieden“, sagte Kohfeldt. Und er meinte dies trotz oder gerade auch wegen des Strafstoßes, den Chong seinerzeit verursachte.

So schnell kann es im Fußball gehen, manchmal liegen zwischen Freud und Leid gerade einmal 13 Tage. Und trotzdem ist jetzt mit diesem einen Erfolgserlebnis in Mainz nicht automatisch alles gut. „Woran wir noch arbeiten müssen, ist, dass er noch besser in eine offene Spielstellung kommt, um seine Geschwindigkeit und die Qualität im Eins-gegen-Eins besser einzubringen“, sagte Kohfeldt. „Da habe ich ihn ja auch noch während des jetzigen Spiels wieder gecoacht. Er hat bestimmt auch von sich selbst erwartet, dass das schneller gehen würde. Für mich war leider relativ klar, dass es etwas länger dauern wird – da erinnere ich an meine Aussagen während der Sommervorbereitung. Ich sehe Tahith aber auf einem guten Weg, gerade was den Blick auf die Rückrunde angeht.“ Aber vielleicht muss Chong ja auch gar nicht so lange warten. Womöglich wird er schon im DFB-Pokal gegen Hannover 96 wieder richtig wichtig.