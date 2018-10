Florian Kohfeldt...

…über die Leistung seiner Mannschaft: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen, was für mich am Ballbesitz liegt. Wir haben zu unruhig gespielt, das sind Basis-Sachen wie das Freilaufverhalten, den Gegner nach einem langen Ball nicht wieder in Ballbesitz kommen lassen. Deswegen war ich mit der Leistung heute nicht zufrieden, definitiv nicht.“

…über Einwechselspieler Claudio Pizarro: „Gott sei Dank gibt es der Kader her, jemanden wie Claudio einzuwechseln, um Ruhe reinzubringen. Er trifft nahezu immer die richtige Entscheidung. Er macht keine Fehler in der Ballbehandlung, er kann sich komplett darauf konzentrieren, was um ihn herum geschieht. Er verschafft sich immer wieder Raum. Jemanden wie Claudio einwechseln zu können, ist ein Privileg.“

…über seinen Spieler des Spiels: „Wen ich heute hervorheben möchte, der mir sonst immer zu kurz kommt, ist Niklas Moisander. Das war überragend, was der da hinten rausgefischt hat.“

…zu seinem weiteren Terminplan: „Morgen arbeiten wir an der Analyse, danach haben wir den Tag frei. Das ist auch schön.“

Johannes Eggestein…

…zu seinem Debüt-Tor nach Pizarro-Vorlage: „Piza und ich haben schon öfter mal drüber gesprochen, dass ich bald mal mein erstes Tor machen könnte. Ich habe ihm gesagt: Dann leg mir doch mal einen vor! Das hat er heute getan, darüber freuen wir uns beide sehr.“

…dazu, gemeinsam mit Bruder Maximilian auf dem Platz zu stehen: „Dass ich neben meinem Bruder spiele, ist für mich ein Stück weit normal geworden. Er ist ja auch im Training immer dabei und spielt ja auch immer.“

Maximilian Eggestein…

…zu den Schwierigkeiten in der Anfangsphase: „In den ersten 20 Minuten hatten wir ein bisschen das Problem, dass Wolfsburg immer gut auf die Außenverteidiger verlagert hat. Da sind wir nicht ganz hinterhergekommen. Wir haben dann auf 4-4-2 umgestellt, das hat auch funktioniert.“

…zum Tor seines Bruders Johannes: „Es gab letzte Woche im Abschlusstraining genau dieselbe Situation. Ich habe gesehen, dass Piza ihn wieder tief spielt, und da wusste ich schon, dass er ihn macht. Er hat einen starken linken Fuß.“

Wolfsburgs Maximilian Arnold:

„Wenn man sieht, wie wir die ersten 20 Minuten aufgetreten sind, dann mussten wir heute nicht verlieren. Mit Glück geht der Pfostenschuss rein. Aber dann lassen wir uns hinten reindrängen. In der zweiten Halbzeit waren wir drückend, aber irgendwann macht Bremen den Konter. Das kann man nicht alles verteidigen. Man hat heute gesehen, dass wir zweimal eiskalt bestraft worden sind. Mund abputzen, weitermachen.“

Kapitän #Kruse:



„Wolfsburg hatte uns gut studiert. Es war schwer am Anfang. Nach 30 Minuten haben wir uns dann gefangen und zu den richtigen und wichtigen Zeitpunkten die Tore gemacht.“#Werder | #svwwob pic.twitter.com/3iXcoicHRX — SV Werder Bremen (@werderbremen) 5. Oktober 2018

Davy #Klaassen:



„Es war kein perfektes Spiel von uns. Umso wichtiger war das Tor vor der Pause. Wolfsburg stand sehr kompakt. Es war schwer durchzukommen.“#Werder | #svwwob pic.twitter.com/jsKuzx7Xhe — SV Werder Bremen (@werderbremen) 5. Oktober 2018