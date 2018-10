Eine Bundesliga-Legende wird 40 – und seine Wegbegleiter von einst melden sich zu Wort: In der „Kreiszeitung“ gratulieren Ex-Werderaner und Vertreter des FC Bayern Claudio Pizarro schon vorab zu seinem runden Geburtstag am Mittwoch.

Torsten Frings etwa, der nicht nur in Bremen (von 1999 bis 2001 und von 2008 bis 2011) und in München (2004/2005) mit Pizarro zusammenspielte, sondern auch als Co-Trainer von Viktor Skripnik gut ein Jahr (zwischen September 2015 und September 2016) mit dem Peruaner zusammengearbeitet hat, verrät Pizarros Fitness-Geheimnis: „Claudio hat immer schon viel Wert auf die Pflege seines Körpers gelegt und hat oft die Massagebänke blockiert“, erinnert sich der selbst erst 41-jährige Frings und flachst: „Deshalb war ich häufig verletzt, und er spielt immer noch.“ Tatsächlich könne Pizarro Werder nicht nur mit seinem Killerinstinkt vor dem Tor, sondern auch mit seiner positiven Art immer noch helfen.

Auch Ex-Werder-Spielmacher Diego schwärmt von seiner Zeit an der Seite von Pizarro in der Saison 2008/2009: „Es war für mich ein Vergnügen, mit Claudio in einer Mannschaft zu stehen.“ Auch der brasilianische Mittelfeldspieler ist mit 33 Jahren bereits im gehobenen Fußballeralter, spielt mit Flamengo Rio de Janeiro in seiner Heimat immer noch auf höchstem Niveau. An Pizarro schätze er vor allem seine enorme Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. „Claudio ist ein fantastischer Fußballer und überdies eine große Persönlichkeit“, adelt Diego seinen ehemaligen Mitspieler.

Diese und weitere Stimmen zum Pizarro-Geburtstag gibt es in der aktuellen Printausgabe der „Kreiszeitung“ nachzulesen.