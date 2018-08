Wenn Thomas Horsch und Mario Baric ihrem Job nachgehen, klassischerweise sonnabends um 15.30 Uhr, dann trennen sie oft 100 Meter Luftlinie. Am vergangenen Sonnabend zum Beispiel. Da saß Horsch als Assistent von Florian Kohfeldt auf der Trainerbank, während Baric, Werders Spielanalyst, oben auf der Tribüne Platz genommen hatte. Am Sonnabend bei Werders Bundesliga-Auftakt gegen Hannover 96 hatten die beiden zum ersten Mal die Möglichkeit und Erlaubnis, während des Spiels zu kommunizieren, über Headsets, also mit Knopf im Ohr.

„Es hat alles gut geklappt“, sagt Horsch nach der Premiere zu Mein Werder, „es gab keine technischen Probleme.“ Premiere geglückt also. Willkommen im Bundesligajahr 2018, in dem erstmals Tablets und Headsets ganz offiziell während des Spiels, also in Echtzeit, zum Einsatz kommen und auch genutzt werden dürfen. Die Deutsche Fußball Liga hat die Regeländerung nun freigegeben. „Das ist ein sinnvolles Tool, das auch zeitgemäß ist“, sagt Cheftrainer Florian Kohfeldt.

Fußball mag der populärste Sport der Welt sein, für Fortschritt und Innovation stehen aber meist andere Sportarten. Das liegt unter anderem an einem achtköpfigen Gremium. Das International Football Association Board (IFAB) sieht sich seit 1886 als Gralshüter des Spiels und als solches dazu verpflichtet, die Einfachheit des Fußballs zu wahren. Trotzdem konnte sich das IFAB im Frühjahr dazu durchringen, technische Hilfsmittel auch auf den Trainerbänken zuzulassen. Bisher war der Fußball in diesem Bereich besonders rückständig, in anderen Sportarten wird schon seit vielen Jahren via Telefon, Headsets, Laptops oder neuerdings auch Tablets kommuniziert und gearbeitet.

Der Mann mit dem Knopf im Ohr

Und so funktioniert das Zusammenspiel: Bis zu drei technische Geräte darf jede Mannschaft auf der Trainerbank nutzen, dazu via Funk Verbindung aufnehmen zu den Athletiktrainern und einem Mitglied der medizinischen Abteilung. Das vereinfacht die Kommunikation vor einer Auswechslung, wenn der gewünschte Spieler vom Warmmachen mit dem Athletiktrainer schneller zur Bank beordert werden kann oder bei einer Verletzungsunterbrechung, wenn der Cheftrainer ein schnelles Feedback der Ärzte über die Verletzung benötigt, um zu entscheiden, ob der Spieler weitermachen kann oder ausgewechselt werden muss.

In der Hauptsache wird die neue Technik aber in der unmittelbaren Spiel- und Gegneranalyse eingesetzt. Bei Werder laufen alle Fäden bei Co-Trainer Thomas Horsch zusammen, dem Mann mit dem Knopf im Ohr. Horsch ist auf der Bank via Funk und online am Tablet verbunden mit Spielanalyst Baric, der mit seinem Team wie gewohnt das Spiel in seine Einzelteile zerlegt. Für Kohfeldt eine ungemeine Hilfe. „Ich bin ein ganz schlechter Multi-Tasker“, sagt Kohfeldt, „ich kann nicht beides, mich gleichzeitig mit den Co-Trainern unterhalten und das Spiel ansehen. Auch in Momenten, wo man über Auswechslungen nachdenkt, läuft das Spiel so ein bisschen an einem vorbei.“

In ständigem Austausch

Baric ist neben Florian Kohfeldt, Tim Borowski, Horsch und auch Frank Baumann der fünfte aktive Beobachter des Spiels, der nun aber erstmals auch unmittelbar eingreifen kann und nicht erst – wie bisher üblich – seine Erkenntnisse in der Halbzeitpause präsentierten darf. Horsch und Baric sind im ständigen Austausch, beide haben das so genannte Scoutingfeed auf ihren Tablets laufen. Das Scoutingfeed-Signal bildet stets die Totale ab, es sind alle 22 Feldspieler zu sehen und im Prinzip das komplette Spielfeld. Horsch kann selbst einzelne Sequenzen vor- und zurückspulen, verlässt sich in der Regel aber zunächst auf die verbale Kommunikation mit seinem „Quarterback“ Baric, der aus seiner deutlich höheren Position einen viel besseren Überblick hat.

Entweder werden Auffälligkeiten der eigenen Mannschaft oder des Gegners dann sofort besprochen, oder aber Horsch lässt sich eine Art Playlist schicken mit fertig geschnittenen, kurzen Videosequenzen zum diskutierten Thema. Mehrere Male pro Halbzeit werden sich der Co-Trainer und sein Supervisor auf der Tribüne austauschen. Ist ein Raum falsch besetzt? Stimmt die Zuteilung bei gegnerischen Standards nicht? Bekommt ein Spieler zu viel Platz? Funktionieren die vereinbarten Abläufe im Pressing? „Wir haben gegen Hannover beispielsweise auf die Raute umgestellt und nachgefragt, ob die Räume dafür auch da sind“, sagt Florian Kohfeldt, „ich bin in diesem Spiel fünf, sechs Mal hingegangen und habe nachgefragt bei Thomas Horsch und Tim Borowski.“

Die gute alte Flüsterpost

Technische Hilfsmittel auf der Bank sind im Grunde gar nicht so neu bei Werder. Auch in der Vergangenheit hatten die Co-Trainer ein Tablet bespielt mit verschiedenen Angriffs- und Verteidigungsmustern oder mit Varianten für die Standards. Nur blieb die Bank damals gewissermaßen offline und mit ihrem vorbereiteten Matchplan bis mindestens zur Halbzeitpause einer Partie allein – während nun im regen Austausch das Spiel schnell und effizient analysiert werden kann.

Ein Problem allerdings bleibt: Das beste Wissen nutzt nicht viel, wenn man es nicht auch an den Adressaten vermitteln kann. Bei 40.000 Zuschauern oder mehr im Stadion erreicht man den Spieler auf der gegenüberliegenden Spielfeldseite nicht sofort. Dann helfen nur die analogen Wege: die gute alte Flüsterpost von Spieler zu Spieler oder aber ein handgeschriebenes Blatt Papier.