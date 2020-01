Kevin Vogt gehörte gegen Hoffenheim noch zu den besseren Werder-Spielern. (nordphoto)

Es war vielleicht kein medizinisches Wunder, aber irgendwie doch überraschend, dass es Kevin Vogt tatsächlich geschafft hatte, gegen Hoffenheim spielen zu können. Nur wenige Tage zuvor hatte er sich bei einem bösen Zusammenstoß mit Torhüter Jiri Pavlenka eine Gehirnerschütterung zugezogen, doch nun köpfte er den Ball wieder so, als wäre nichts passiert. In der Anfangsphase hatte er sogar eine ziemlich gute Chance zum Führungstreffer. Wer die Bilder aus der Schlussphase in Düsseldorf noch präsent hatte, dürfte spätestens jetzt ein wenig gestaunt haben. „Ich wusste von der Szene ja nichts mehr. Als ich die Bilder dann aber im Nachgang gesehen habe, war ich schon froh, dass ich so glimpflich davongekommen bin“, sagte Vogt.

Und nicht nur das. Auch die Erholungsphase fiel deutlich kürzer aus als zunächst befürchtet. „Ich habe unter der Woche viel Ruhe gehabt und wahrscheinlich jeden Test gemacht, der zu machen ist – und noch zwei, drei mehr“, sagte der Verteidiger, der somit Stück für Stück seinem zweiten Startelfeinsatz für Werder näherkam. „So richtig klar war es am Samstag nach dem Mannschaftstraining“, sagte Vogt. Als auch die folgende Nacht keine negative Reaktion mehr hervorbrachte, stand dem Duell mit seinem eigentlichen Verein, der TSG Hoffenheim, nichts mehr im Wege. Wobei es für Vogt auch nur ein Spiel wie jedes andere war. „Ich konnte das ausblenden und ich hoffe, das hat man auch gesehen.“

Die Kommunikation stimmt

Umso mehr ärgerte es ihn, dass es eine Niederlage gegeben hatte. In Abwesenheit von Abwehrchef Niklas Moisander hatte Kevin Vogt vor allem gemeinsam mit Ömer Toprak eine gute Figur in der Dreierkette gemacht. Nach 90 Minuten hatte er es auf den besten aller Bremer Zweikampfwerte gebracht (73 Prozent) und immer wieder gezeigt, weshalb er der Werder-Defensive guttut. Daran änderte auch das 0:3 auf der Anzeigetafel nichts. Vogt gefallen die ersten Ansätze, nun soll es an die Optimierung gehen. „Die Kommunikation war über weite Strecken schon ganz gut, dafür dass wir erst so kurze Zeit zusammen sind“, sagte der 28-Jährige. „Dass es ein Prozess ist, ist auch klar – aber es ist einer, der schnell funktionieren muss. Man kann sagen, dass ich bei diesem Ergebnis wenige Argumente habe, aber bis zum 0:1 habe ich viele gute Dinge gesehen. Wir haben hoch und mutig verteidigt gegen eine Mannschaft, die vorne sehr schnell ist.“

Anstatt sich also zu lange zu ärgern, richtete Kevin Vogt den Blick lieber direkt auf das kommende Spiel gegen Augsburg. „Ich werde mich jetzt kurz schütteln und die Mannschaft sich auch. Und dann geht es nächste Woche weiter“, sagte er. „Dieses Spiel gegen Hoffenheim muss jetzt schnell aus den Köpfen raus. Wir schauen uns die Fehler an, arbeiten sie auf, dann putzen wir uns den Mund ab und es geht weiter.“