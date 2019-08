Das Gerücht um Andrea Conti hat seinen Ursprung bei dem italienischen Sportjournalisten Gianluca Di Marzio, der in Transferangelegenheiten als sehr gut vernetzt gilt. Demnach sollen die Bremer an dem Rechtsverteidiger vom AC Mailand interessiert sein. Der 25-Jährige kam aufgrund von Verletzungen in der vergangenen Spielzeit nur auf zwölf Einsätze in der Serie A, hat allerdings noch einen laufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2022 - und sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.de“ bei 15 Millionen Euro. Ein Kauf wäre für Werder demnach zu teuer, maximal ein Leihgeschäft wäre möglich. Contis Position würde zumindest passen, Werder ist auf der Suche nach einem Backup für die rechte Abwehrseite.

Bei Nabil Bentaleb soll es laut „Bild“-Zeitung bereits zu einer Kontaktaufnahme zwischen Werder und dem Berater des Algeriers gekommen sein. Bei Schalke spielt der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler trotz laufendem Vertrag bis zum 30. Juni 2021 keine Rolle mehr, aufgrund von disziplinarischen Verfehlungen steht Bentaleb auf dem Abstellgleis. Sein Marktwert liegt aktuell bei 13 Millionen Euro, damit ist er für einen Kauf ebenfalls zu teuer für Werder. Auch bei Bentaleb wäre wohl die einzige Möglichkeit, den Spieler per Leihe nach Bremen zu holen. Fraglich dürfte allerdings sein, ob sich Werder einen Spieler ins Team holen will, der sich bei Schalke gleich mehrere Entgleisungen erlaubt hat. Zudem dürfte für Schalke ein Verkauf deutlich attraktiver sein, als eine Leihe - die „Knappen“ wollen Bentaleb unbedingt loswerden.

Den Artikel aus der „Bild“ gibt es hier.