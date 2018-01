Die Trainingsgestaltung von Florian Kohfeldt bleibt Gesprächsthema. Seine kommunikative, gestenreiche Vermittlung der Inhalte ist auffällig, nicht selten unterbricht er den Spielfluss, um direkt Korrekturen vorzunehmen. Von den Spielern erfordert das einerseits viel Geduld, andererseits ein hohes Maß an Konzentration.

Für Sportchef Frank Baumann ist diese Art des Trainings allerdings absolute Normalität. „Ich kenne das aus meiner eigenen Karriere, deswegen ist es für mich nichts Neues, nichts Ungewöhnliches“, sagte er am Mittwoch. „Auch Robin Dutt, Viktor Skripnik und Alexander Nouri haben viele taktische Einheiten in der Vorbereitung gehabt."

Kohfeldt hat klare Vorstellungen

Die Gründe für die hohe Intensität in den Einheiten liegen für Baumann auf der Hand: „Man muss bedenken, dass es Florians erste, zudem sehr kurze Vorbereitung ist“, sagte er. „Wenn man eine sechswöchige Sommervorbereitung hat, ist das vielleicht nicht so komprimiert. Da hat man dann andere Schwerpunkte.“ Doch in diesem Jahr rennt die Zeit eben ganz besonders. Am 1. Januar ging es ins Trainingslager, bereits am 13. Januar steht der Rückrundenauftakt gegen die TSG Hoffenheim an. Da ist Tempo und Präzision von allen Beteiligten gefordert. Es bedarf eines Crash-Kurses im positivsten aller Sinne.

„Florian hat klare taktische Vorstellungen, wie wir spielen wollen. Da geht es auch um Details, es geht darum, immer wieder einzufordern, Lösungen anzubieten“, sagte Baumann. „Genau das wird hier studiert – egal, ob auf oder neben dem Platz. Das ist normal. Und dass Florian dort sehr akribisch ist, kennen wir auch schon aus den letzten Jahren.“