Bislang musste alles reichlich schnell gehen. Nicht einmal für den obligatorischen Einstand war Zeit. Doch Michael Lang weiß natürlich nur zu gut, dass er um das Aufnahmeritual einer jeden Mannschaft nicht herumkommen wird. Und deshalb ist er vorbereitet. Sehr gut sogar. Am Dienstag verriet der Schweizer nämlich, womit er seine Teamkollegen demnächst betören – oder doch quälen? – wird. „Bella Ciao“ wird der 28-Jährige singen, die Netflix-Serie „Haus des Geldes“ hatte dem Klassiker unlängst neues Leben eingehaucht. „Wollt ihr mal hören?“, fragte Lang scherzhaft in die Medienrunde und verzichte dann doch auf eine Kostprobe.

Die kleine Anekdote zeigt, dass Werders neuer Rechtsverteidiger derzeit richtig gut gelaunt durchs Leben geht. Nachdem er bei Borussia Mönchengladbach zuletzt gar nicht mehr zum Zuge gekommen und seit dem vergangenen März im Grunde ausschließlich Zuschauer geblieben ist, wird er nun wieder gebraucht. Und zwar richtig. „Mir war selbst gar nicht bewusst, wie lange ich eigentlich nicht mehr gespielt habe„, sagte Lang. “Es war dann aber so, als wenn man nach einer langen Verletzung zurückkommt.„ Nun herrscht wieder fußballerischer Alltag. Endlich. “Da merkt man, wofür man lebt.“

Schöner Nebeneffekt: Seit Michael Lang bei Werder spielt, gab es nur Siege. Erst gegen Augsburg, zuletzt bei Union Berlin. Besonders das jüngste 2:1 in der Hauptstadt sei speziell gewesen. „Der Erfolg hat uns noch mal zusammengeschweißt. Wir haben als Team gekämpft und es war ein geiles Gefühl, als Sieger vom Platz zu gehen.“ Am kommenden Sonnabend wird der Gegner nun RB Leipzig heißen. Viel schwieriger geht es aktuell kaum. „Das ist eine sehr dynamische, offensive Mannschaft. Union war auch sehr gut vorne, aber bei Leipzig sind da alles nur Nationalspieler“, meinte Lang. Trotz des großen Respekts gibt sich der Schweizer optimistisch: „Es wird ein ganz anderes Spiel – und das könnte uns durchaus entgegenkommen. Wir glauben an unsere Chance.“

Wenn nicht allzu große medizinische Wunder passieren, dann dürfte Michael Lang erneut in der Startelf stehen. Das große Verletzungspech der Bremer hatte nicht nur seine Verpflichtung nötig gemacht, sondern den Nationalspieler auch direkt auf den Rasen gespült. „Man merkt zwar, dass noch Luft nach oben ist – aber meinen Start hätte ich von den Leistungen und den Ergebnissen her vorher so unterschrieben“, sagte er über seine bisherigen Auftritte.

Es ist also eine klassische Win-win-Situation. Michael Lang freut sich, dass er wieder regelmäßig Fußball spielen kann – und aus Werder-Sicht tut er das obendrein zufriedenstellend gut. Immerhin eine Baustelle weniger in diesen an den Nerven zehrenden Wochen. Damit das so bleibt, wäre es nicht überraschend, wenn die Verantwortlichen die Gladbach-Leihgabe in Watte packen würden, damit nicht auch er sich noch irgendwie verletzt. Doch das passiert natürlich nicht. Auch weil Lang überhaupt keine Zweifel an Werders Medizinerstab hat. „Mir ist nichts aufgefallen, bei dem ich mir an den Kopf fassen muss und mir denke, das ist ja komplett falsch“, sagte er. „Das liegt nicht an den Leuten hier, das muss Pech sein.“

Das Pech der anderen ist bislang sein Glück. Das weiß natürlich auch Michael Lang. Dennoch ist es ihm wichtig, die personelle Misslage im Verein nun auch nicht übermäßig zu thematisieren. "Wir dürfen nie ein Gefühl bekommen, dass die ganze Welt jetzt gegen uns ist“, betonte er. Anstatt mit dem Schicksal zu hadern, müsse das Team schlichtweg die Situation annehmen – so wie zuletzt gegen Union Berlin.