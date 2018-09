3395 Tage sind eine lange Zeit, eine sehr lange Zeit sogar. Als Martin Harnik letztmals in einem Pflichtspiel das Werder-Trikot getragen hatte, war der heutige Sportchef Frank Baumann noch sein Mitspieler gewesen. Daneben standen zum Beispiel Petri Pasanen oder Jurica Vranjes in der Bremer Mannschaft, die im Mai 2009 mit 1:3 gegen den Karlsruher SC um den heutigen Werderaner Sebastian Langkamp verlor. Harnik wurde dann nach Düsseldorf verliehen, spielte für Stuttgart und Hannover, doch jetzt ist er zurück. Am Sonnabend in Frankfurt lief der Stürmer nach mehr als neun Jahren wieder in Grün-Weiß auf. Da wurde sogar der Routinier, der als ausgesprochen abgezockt gilt, nervös. „Das war etwas Besonderes, und ich war ein bisschen aufgeregt auf dem Weg zum Stadion“, gab Harnik zu.

Nach seinem Muskelfaserriss, der einen früheren Einsatz verhindert hatte, habe er sich gut gefühlt. „Es hat mir wirklich Spaß gemacht“, betonte der 31-Jährige, der auf der rechten Offensivposition zum Einsatz kam. Die großen Akzente konnte Harnik zwar noch nicht setzen, „aber ich denke, ich bin gut reingekommen“, sagte er. Dass der Angreifer in der 59. Minute gegen Claudio Pizarro ausgetauscht wurde, hatte auch keine sportlichen Gründe. „Es war abgesprochen, dass ich nicht über die volle Distanz gehen sollte, weil die Muskelverletzung noch ein Risiko birgt“, erzählte Harnik. Den 2:1-Sieg in Frankfurt bezeichnete er als „i-Tüpfelchen“ für seine gelungene Rückkehr auf den Platz, betonte aber auch: „Wir können noch viel mehr als wir in Frankfurt gezeigt haben.“ Das gilt sicherlich für ihn persönlich ebenso.

Wer war euer "Man of the Match"? Hier abstimmen: