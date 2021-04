Manager Frank Baumann traut Florian Kohfeldt weiter den Klassenerhalt zu. (nordphoto)

Man kann dem SV Werder Bremen viel vorwerfen in dieser Saison, aber nicht, dass der Verein keine eigene Haltung hat. Trotz enormen Gegenwindes aus großen Teilen der Fanszene, und obwohl alle anderen Vereine im Tabellenkeller längst die Notbremse gezogen haben, hält Werder an Trainer Florian Kohfeldt fest. Wohl an keinem anderen Bundesligastandort hätte es das nach sieben Niederlagen in Folge gegeben. Sportchef Frank Baumann geht damit auch für sich persönlich volles Risiko: Geht das schief, hat er keine Zukunft mehr als verantwortlicher Entscheider in Bremen.

Baumann handelt aus Überzeugung, so wie im Vorjahr, als er schon einmal mit diesem Trainer einen nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt schaffte. Wie sehr das Vertrauen in diese Überzeugung im eigenen Verein schwindet, belegen die kontroversen Diskussionen in den Gremien. Zwei Tage brauchte man, bis Baumann sich mit seiner Haltung pro Kohfeldt durchsetzte.

Baumann wählt bewusst nicht den einfachen Weg, das muss man anerkennen. Er will nicht, dass Werder einfach alles so macht wie die anderen Vereine. Es wäre sehr leicht und bequem gewesen, jetzt den Trainer zu entlassen. Aber wäre es auch gerecht gewesen? Florian Kohfeldt ist sicher nicht der Alleinschuldige für die dramatische Lage. Wie schon im Vorjahr kommen bei Werder einige Faktoren zusammen, die schnell ins Verderben führen können. Eine unzureichende Kaderplanung und zu viele verletzungsanfällige Spieler. Dafür zu wenig echte Typen auf dem Platz, die sich mal gegen Widerstände wehren. Zumindest Letzteres hat auch Baumann erkannt, der die Mannschaft wie selten zuvor in die Pflicht nimmt.

Ein Vergleich mit Köln ist irreführend

Ein neuer Trainer könnte in den wenigen Wochen bis Saisonende nur noch Nuancen verändern. Aber zaubern könnte er nicht. Ein Vergleich mit dem 1. FC Köln, der nach einem Trainerwechsel gerade mit zwei Siegen eine Wende schaffte, ist irreführend: Der neue Kölner Trainer Friedhelm Funkel übernahm eine sehr fitte Mannschaft mit gleich mehreren starken Einzelspielern. Beides hat Werder nicht.

Kohfeldt bekommt so etwas wie eine allerletzte Chance, den Verein erhobenen Hauptes verlassen zu können. Die hat er sich durchaus verdient. Durch den Klassenerhalt im vergangenen Jahr. Aber auch wegen der 30 Punkte, die er vor der Niederlagenserie mit diesem fehlerhaften Kader holte: eine Ausbeute, die aus heutiger Sicht kaum zu erklären ist.

Mehr zum Thema Werder-Kolumne Das Pro und Kontra bei Werder-Trainer Kohfeldt Alle Teams im Keller haben den Trainer gewechselt. Nur Werder Bremen nicht. Der Verein vertraut Florian Kohfeldt. Was für und was gegen ihn spricht, analysiert ... mehr »

Dass Baumann nun offen zugab, sich bereits mit anderen Trainern beschäftigt zu haben, erhöht den Druck auf Kohfeldt jedoch enorm und darf als Zeichen gedeutet werden, dass die Zeit des Trainers auch im Falle des Klassenerhalts abläuft. Im Pokal-Halbfinale am Freitag gegen RB Leipzig muss er eine Trendwende herbeiführen, wenn er die Saison noch beenden möchte. Vor allem vom Auftreten der Mannschaft her. Einen Sieg, das machte Baumann deutlich, erwartet Werder gegen diesen übermächtigen Gegner nicht zwingend – das wäre auch realitätsfremd.

Dass Kohfeldt auch jetzt wieder kämpft, für sich, für den Verein, zeugt von seinen Nehmerqualitäten und seinem Willen. Daran könnten sich einige im Kader durchaus orientieren. Das Grundübel bei Werder bleibt aber die völlige Fehleinschätzung der eigenen Qualität. Dazu passt, dass man auf die Niederlagen gegen Mainz und Union in der Vereinsführung in keiner Weise vorbereitet war. Man hat dieses Unheil nicht für möglich gehalten.

Ein wenig schwingt dieses Denken auch jetzt wieder mit: Denn geht es gegen Leipzig am Freitag richtig schief, hätte man eine komplette Trainingswoche verloren, die für einen neuen Chefcoach wertvoll gewesen wäre. Auch dieses Risiko geht Baumann bewusst sein. Selbst wenn die Rettung wirklich wieder gelingt, sollte spätestens jetzt allen bewusst sein: Nach dieser Saison braucht Werder echte Veränderungen.