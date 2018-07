Mit einem guten Schuss Selbstironie hatte Max Kruse die frohe Kunde am Montagmittag selbst im Facebook-Livestream in die Welt getragen: "Ich bleibe hier", versprach der Angreifer den Werder-Fans, nachdem er sich – in Anlehnung an die Diskussion um seine Fitness – auf eine Waage gestellt hatte. "Meiner Meinung nach braucht Werder mehr Gewicht."

Florian Kohfeldt wusste zu diesem Zeitpunkt längst Bescheid. Auch darüber, wie Kruse sein Bekenntnis, mindestens bis zu seinem Vertragsende 2019 Werderaner bleiben zu wollen, bekanntgeben wollte. Als "spaßig und angenehm" habe er die Aktion empfunden, erklärte Werders Chefcoach. "Ich freue mich darüber, dass Max sich klar bekannt hat."

Ein wichtiges Zeichen des 30-Jährigen, der in den letzten zwei Spielzeiten oft genug damit beschäftigt war, sportlich den Unterschied zu Werders Gunsten auszumachen. Weitere Transferdiskussionen um Kruse müssen die Grün-Weißen nach dessen klarem Statement nun nicht mehr befürchten. "Damit habe ich auch gerechnet", betonte Kohfeldt.

Auch, was die Nachfolge von Zlatko Junuzovic als Kapitän angeht, hat Kruse sich klar positioniert: Dass der neue Mannschaftsführer sich nicht mit Wechselgedanken tragen dürfe, hatte Kohfeldt schon früh klargestellt. "Ich will einer der Teamführer der Mannschaft sein", ließ Kruse nun in seiner Videobotschaft verlauten. Ist der Weg nun also frei für einen Max Kruse als Werder-Kapitän? "Das verändert nichts", spielte Kohfeldt die Bedeutung von Kruses Aussagen zunächst herunter. "Ich überlege noch immer, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen."