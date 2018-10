Alexander Scholz (imago)

In der Abwehr besteht bei Werder durchaus noch Verbesserungsbedarf für die kommende Saison - und das nicht nur wegen der hohen Anzahl an Gegentoren in der abgelaufenen Spielzeit (64/Ligaspitze). Auch im Spielaufbau und in Sachen Torgefahr der eigenen Verteidiger ist bei den Grün-Weißen noch deutlich Luft nach oben.

Ins Anforderungsprofil könnte ein Innenverteidiger mit einem gesunden Offensivdrang passen, der in der Spieleröffnung Akzente setzen kann und bei Standards wieder mehr Torgefahr ausstrahlt. Attribute, die zumindest teilweise auf Alexander Scholz zutreffen. Hinter dem 1,89-Meter-Hünen liegt eine durchwachsene Saison mit Standard Lüttich (Platz neun, ein Tor, zwei Torvorlagen), laut dem belgischen Fußballportal „Footnews.be“ hat sich der Innenverteidiger aber trotzdem auf den Wunschzettel von Werder gespielt.

Für den 24-Jährigen, der zuletzt bei Standard die Kapitänsbinde trug, könnte seine Führungsqualität sprechen. Ein Aspekt, der Baumann schon bei den Transfers von Lamine Sane, Niklas Moisander und Thomas Delaney – sie alle hatten in vorherigen Teams schon die Kapitäns-Rolle inne - wichtig war. Scholz hat in Lüttich noch einen Vertrag bis 2019, sein Marktwert liegt laut „Transfermarkt.de“ bei vier Millionen Euro.

(wk)