Bastian Dankert leitet Werders Spiel gegen Köln. (dpa)

Werders letztes Saisonspiel gegen Köln wird an diesem Sonnabend (15.30 Uhr) von Bastian Dankert gepfiffen. Elf Pflichtspiele mit Bremer Beteiligung leitete der 40-Jährige aus Rostock bisher. Dreimal gewann Werder, fünfmal endete die Partie unentschieden, viermal verloren die Grün-Weißen. Unterstützt wird Dankert von den Assistenten Markus Häcker und Jan Seidel. Martin Thomsen ist der vierte Offizielle. Daniel Schlager und Thomas Stein fungieren als Video-Assistenten.

Für Diskussionen sorgt derweil im Vorfeld bereits die Schiedsrichteransetzung für das Spiel Union Berlin gegen Düsseldorf. Bekanntlich hat Werder nur noch Chancen auf die Relegation, wenn Düsseldorf nicht gewinnt. Die Partie leitet Harm Osmers, der in Bremen geboren wurde und in Achim aufwuchs. Osmers dürfte daher unter besonderer Beobachtung stehen, pfiff aber kürzlich auch schon Werders Heimspiel gegen den FC Bayern (0:1), in dem er für Aufsehen sorgte, weil Alphonso Davies nach einer Tätlichkeit gegen Leonardo Bittencourt nicht die Rote Karte sah.