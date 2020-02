Werder im Abstiegskampf: Die Spieler zeigen auf dem Platz seit Wochen Leistungen, die keinem Fan gefallen können. (imago images)

Nun geht es in Werders Krise auch um Florian Kohfeldt. Trainer sind oft das schwächste Glied in der Fehlerkette taumelnder Vereine. Auch bei Werder?

Im Sommer noch wirkte es eher so, als wäre der von vielen Klubs umworbene Kohfeldt das starke Element bei Werder, das Gesicht der Mannschaft und des gesamten Vereins. Seine Vertragsverlängerung bis 2023 war ein Kraftakt und ein bundesweit beachteter Coup.

Die Spieler verstecken sich

Das Absurde an der Situation: Viele Spieler sind wegen Kohfeldt zu Werder gekommen oder haben wegen ihm verlängert. Das ist keine grün-weiße Folklore, das war tatsächlich so. Und viele dieser Spieler zeigen seit Monaten nichts, was sie dazu berechtigen würde, das Werder-Trikot zu tragen. Abenteuerliche Fehlpässe, permanentes Verstecken, kein Mut, mal eine Entscheidung zu treffen. Eine Körpersprache zum Heulen. Der Trainer schützt sie alle. Immer noch. Dahinter kann man sich als Spieler sehr einfach verstecken. Muss man aber nicht!

Diese Woche kommen mehr als 80.000 Menschen ins Weserstadion, gegen Dortmund und Union. Die Spieler sollten nun zeigen, dass sie diese Kulisse verdient haben. Die Lage spitzt sich zum Charaktertest zu. Sollte Kohfeldt über diese Mannschaft stolpern, kann der Verein alle Spiegel in der Kabine abhängen. Hineinschauen könnte dort dann eh keiner mehr.