Leonardo Bittencourt hat gute Chancen auf eine Rückkehr in die Startelf. (nordphoto / gumzmedia)

Der Gegner ist Tabellenvorletzter, hat gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto und bislang nur ein einziges Spiel gewonnen. Darüber hinaus hat der FSV Mainz 05 bereits 25 Gegentore kassiert, nur Schlusslicht Schalke 04 erging es noch schlechter (35). Die Gelegenheit ist für Werder bei allen eigenen Problemen doch recht günstig, um die eigene Harmlosigkeit abzustellen. Aus diesem Grund dürften die Bremer auch wieder deutlich offensiveres Personal beim Anpfiff aufs Feld schicken als zuletzt gegen Dortmund. Wo zuletzt Manuel Mbom aufgrund seiner körperlichen Spielweise als Störenfried im Mittelfeld gebraucht wurde, dürfte nun Leonardo Bittencourt wieder den Vorzug erhalten. Zuletzt überzeugte zwar auch er nur selten mit offensiven Geniestreichen, andererseits hat er bereits drei Treffer auf dem Konto, was berechtigte Hoffnungen weckt.

In der Abwehr dürfte personell alles bleiben wie zuletzt. Milos Veljkovic ist zwar wieder fit, doch die Konkurrenz in der Innenverteidigung hinterließ trotz der Niederlagen einen weitgehend guten Eindruck. „Milos ist vom Potenzial her ein absoluter Stammspieler bei uns, und das war er auch immer, wenn er gesund war", sagt Kohfeldt, der ein dickes Aber hinterherschickt. "Gerade ist es keine ganz einfache Phase, um zurückzukehren.“ Es gibt da allerdings noch den Blick in die Statistik, der für den Serben spricht. Fünfmal spielte Veljkovic in dieser Saison, nie verlor Werder. „Diese Statistik kannte ich noch gar nicht", sagt Kohfeldt. "Wahrscheinlich wird er mir das jetzt als Argument nennen, wenn er das hört."

Wer greift mit Sargent an?

Im defensiven Mittelfeld hat derweil Kevin Möhwald Eigenwerbung betrieben. Bei seinem Trainer steht der Ex-Nürnberger ohnehin hoch im Kurs, nun erzielte er gegen Dortmund bereits seinen zweiten Saisontreffer. Eine Qualität, auf die Werder in diesen Tagen nur schwer verzichten kann. Gerade gegen eine Mannschaft, gegen die sich die Bremer in der jüngeren Vergangenheit doch reichlich schwer getan hat. In der Vorsaison gab es neben einem katastrophalen 0:5 vor eigenem Publikum auch noch eine 1:3-Pleite in Mainz. Da gibt es also reichlich Raum zur Wiedergutmachung.

Im Angriff fehlen weiterhin Niclas Füllkrug, Milot Rashica und Davie Selke. So ist eine nicht ganz unwesentliche Frage, wer Josh Sargent im Spiel nach vorne unterstützen wird. Neben dem erwähnten Bittencourt kommen noch Yuya Osako, Nick Woltemade, Tahith Chong und Romano Schmid infrage. Ersterer hat schon häufig den Zuschlag bekommen, aber nur selten überzeugen können. Nick Woltemade schaffte es bislang nicht, nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Romano Schmid gefiel durchaus bei seinen wenigen Einsätzen und könnte gegen Mainz für das ein oder andere überraschende Element im Bremer Spiel sorgen. Ähnliches gilt in der Theorie auch für Tahith Chong, die Schwächen im Abwehrverhalten könnten ihm beim einem derart wichtigen Spiel jedoch im Wege stehen. Auch deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass Florian Kohfeldt trotz der vorherigen Erlebnisse am Ende doch wieder auf die Erfahrung setzt.

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Augustinsson, Friedl, Toprak, Groß, Gebre Selassie, M. Eggestein, Möhwald, Bittencourt, Osako, Sargent