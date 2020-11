Tahith Chong tat sich gegen Frankfurt schwer, könnte gegen Köln aber erneut seine Chance bekommen. (nordphoto)

Florian Kohfeldt möchte eigentlich nicht mehr allzu viele Worte über sein Personal verlieren, wenn es um eine mögliche Aufstellung für das nächste Spiel geht. Und daher gibt er meist nur noch das Allernötigste preis, wenn er zu seiner Startformation gefragt wird. „Die anderen schauen auch die Pressekonferenz, und da bin ich von einem Chefanalysten gebeten worden, nicht mehr so viel über einzelne Spieler zu reden“, sagte er. „Und da ich meinen Analysten sehr schätze, tue ich ihm diesen Gefallen.“

Folglich gab es auch vor dem Duell mit dem 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr) allenfalls ein paar Andeutungen, handfeste Fakten waren deutlich in der Unterzahl. Im Grunde waren es nur zwei. So wird Felix Agu auch weiterhin fehlen. Ein erneuter Test auf das Coronavirus ist bei dem 21-Jährigen abermals positiv ausgefallen, die eigentlich am Donnerstag enden sollende Quarantäne wurde bis zum 10. November ausgedehnt. Aber es gibt auch einen Rückkehrer: „Patrick Erras ist wieder dabei“, sagte Kohfeldt. Allerdings ist „dabei“ ein bisschen übertrieben, so richtig mittendrin im Geschehen war der Ex-Nürnberger, der sich zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung herumplagte, bislang noch nicht.

Bleibt Chong draußen?

Und sonst? Wie sieht es bei Davie Selke oder Ludwig Augustinsson aus? "Das kann ich noch nicht genau sagen", meinte Kohfeldt. "Das wird sich heute oder sogar erst morgen zeigen." Es sind Vorzeichen, die bei dem Duo nicht gerade auf einen Sprung in die Anfangsformation schließen lassen. Ohnehin gibt es für Werders Chefcoach nur wenig Grund, um allerlei Wechsel vorzunehmen. Seit fünf Spielen ist seine Mannschaft ungeschlagen, auch die Defensivarbeit funktioniert im Moment. Trotzdem gibt es Raum für Innovationen. Tahith Chong tat sich zuletzt in Frankfurt schwer, für ihn könnten Yuya Osako oder auch Milot Rashica ins Team rutschen. "Milot hat einen besseren Fitnesszustand als zuletzt. Für wie viele Minute es reicht, wird man sehen“, sagte Kohfeldt wenig konkret - ähnlich wie im Fall Osako. "Yuya hat nach seiner Einwechselung gegen Frankfurt einen wichtigen Anteil gehabt und ist weiterhin unser bester Zwischenraumspieler. Wenn das etwas ist, was gegen Köln gefordert ist, wird er mit Sicherheit auch eine etwas größere Rolle einnehmen."

Bleibt noch Ömer Toprak, der zuletzt mehrmals von der Bank kam, stets eine Stütze für die Bremer Abwehr war. Es ist kein Geheimnis, dass Kohfeldt eigentlich viel häufiger auf ihn setzen würde, wären da nicht die vielen Verletzungen. „Er rückt von Tag zu Tag näher heran. Am Ende wird es eine Abwägung sein, ob man sich die Länderspielpause noch nimmt oder das kleine Restrisiko wagt und es jetzt schon macht.“

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl, Mbom, M. Eggestein, Groß, Chong, Bittencourt, Sargent