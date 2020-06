Darf sich Marco Friedl gegen seinen Ex-Verein beweisen? (dpa)

Im Grunde hat Florian Kohfeldt seinen Standpunkt unmissverständlich klar gemacht: „Ich werde keinen Spieler schonen und jetzt schon mit einem halben Auge auf Mainz schauen“, sagte Werders Cheftrainer am Montag. Im fast gleichen Atemzug betonte der 37-Jährige aber auch, dass deshalb nicht automatisch die Elf spielen werde, die zuletzt in Paderborn überzeugt hatte. Auch vor dem Duell mit Bayern München (20.30 Uhr) werde wieder einzig und allein nach aktuellem Leistungsvermögen entschieden.

Nun gibt es im wieder recht gut bestückten Werder-Kader ohnehin Akteure, die in die Startformation rutschen könnten, ohne dass direkt der Verdacht der Schonung aufkommt. Marco Friedl ist so ein Beispiel. Der Linksverteidiger hat bereits einige gute Darbietungen gezeigt und könnte gegen seinen Ex-Verein besonders motiviert sein. Anders als Konkurrent Ludwig Augustinsson ist er wesentlich defensiver ausgerichtet, was gegen die angriffslustigen Bayern nicht zwingend ein Nachteil sein muss. Augustinsson ist nach seinen vielen Verletzungen zudem im Eiltempo wieder zum Dauerbrenner geworden, eine kleine schöpferische Pause vor dem so wichtigen Endspurt ist da nicht ausgeschlossen.

Und dann ist da ja noch Kevin Vogt. Mit seinen bisher vier gesammelten Gelben Karten ist er quasi prädestiniert für eine Auszeit vor dem Ligafinale, doch Kohfeldt will auch ihn nach eigener Aussage nicht opfern. Der Hoffenheimer Leihgabe droht schließlich schon seit sechs Spielen die Gelbsperre, doch stets hielt sich der kernige Abwehrspieler schadlos. Gegen die Münchener könnte das allerdings besonders schwer werden, weil gerade in dieser Partie ein hohes Maß an Körperlichkeit verlangt wird. Gut möglich also, dass Vogt deshalb Unterstützung von Philipp Bargfrede im Mittelfeld erhält. Bargfredes kämpferische Qualitäten sind bekannt, sein Manko ist gegen flinke Bayern aber natürlich die Geschwindigkeit, was Konkurrenten wie Yuya Osako die Tür öffnet. Der hat zwar auch weiterhin Probleme bei der Ballbehandlung, zuletzt aber immerhin eine leicht verbesserte Form gezeigt.

Beim Tempo hat Werder derweil vor allem ein Ass im Ärmel: Milot Rashica. Der kriselnde Angreifer hat in den beiden vergangenen Spielen gegen den Rekordmeister jeweils sehenswert getroffen, vermutlich soll er auch jetzt wieder für die so wichtigen entlastenden Situationen im Bremer Spiel sorgen. Deshalb könnte er beispielsweise mit Josh Sargent die Positionen tauschen. Der US-Amerikaner hat sich zuletzt dadurch ausgezeichnet, eine Menge Freistöße durch eine intensive Zweikampfführung herauszuholen. Je mehr Störenfriede Werder auf den Platz bekommt, desto unangenehmer wird es schließlich für die Bayern.

So könnte Werder spielen

Pavlenka - Friedl, Moisander, Veljkovic, Gebre Selassie, Vogt, Klaassen, M. Eggestein, Osako, Sargent, Rashica