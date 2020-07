Auch als Technischer Direktor stehe er regelmäßig auf dem Trainigsplatz, sagt Thomas Schaaf. (nordphoto)

Es war der 2. April 2016, Hannover 96 und der Hamburger SV trafen noch in der ersten Liga aufeinander, und Thomas Schaaf erlebte sein bislang letztes Spiel als Cheftrainer. Mit einer 0:3-Niederlage gegen den HSV endete seine Zeit in Hannover. Seit 2018 arbeitet der 59-Jährige als Technischer Direktor bei Werder, ein Comeback als Trainer war aber immer mal wieder im Gespräch. Schaaf betont nun im Interview mit dem WESER-KURIER (Sonnabend-Ausgabe), dass er sich über eine Rückkehr auf die Trainerbank „in der aktuellen Situation überhaupt keine Gedanken“ mache. „Es gibt so viel zu tun, dass ich komplett in der Aktualität lebe. Alles andere wird sich ergeben.“

Im kommenden Jahr läuft Schaafs Vertrag als Technischer Direktor aus. Der Mann, der Werder zum Double 2004 sowie zu den Pokalsiegen 1999 und 2009 geführt hat, erhält immer noch Anfragen von Vereinen, die ihn als Trainer verpflichten wollen. „Aber es werden weniger“, berichtet Schaaf. Das sei für ihn in Ordnung, „weil ich nicht in der Situation bin, unbedingt Trainer werden zu wollen. Wäre das so, müsste ich mir darüber Gedanken machen.“ Es sei auch keine Anfrage dabei gewesen, über die er ernsthaft nachgedacht habe.

Ein kreativer Kreis

Als Technischer Direktor soll Schaaf vor allem die Nachwuchsarbeit und Trainerausbildung bei Werder optimieren. Mit dieser Tätigkeit zeigt sich der frühere Bundesliga-Coach sehr zufrieden: „Wir haben viele Themen angepackt. Das bin ja nicht nur ich, das sind viele Kolleginnen und Kollegen. Es gibt hier einen großen Kreis von Mitarbeitern, der voller Ideen ist, der kreativ ist und die Entwicklungen immer weiter vorantreiben will.“

Dazu stehe er auch in seiner aktuellen Position durchaus noch regelmäßig auf dem Trainingsplatz, betont Schaaf. Im vergangenen Jahr half er etwa vorübergehend als Co-Trainer von Konrad Fünfstück bei der U23 aus. „Das ist gut, das macht mir Spaß und wird auch weiterhin passieren. Meine Aufgabe ist ja auch, meine Vorstellungen an unsere Trainer weiterzugeben„, sagt Schaaf. Kompetenzgerangel gebe es dabei nicht. „Ich glaube, ich kann mich zurücknehmen. Mein Respekt vor dem Job des Trainers ist groß und ich weiß, dass er den Hut auf hat.“

Im Gespräch mit dem WESER-KURIER redet der einstige Erfolgstrainer auch über Werders Nachwuchsarbeit und die Schwierigkeiten beim geplanten Neubau des Leistungszentrums. Das Interview erscheint am Sonnabend im gedruckten WESER-KURIER und auf unserer Internet-Seite.