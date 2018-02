Es ist ein besonderer Tag für Joshua Sargent. Nicht nur, weil er an diesem Dienstag seinen 18. Geburtstag feiert, sondern auch, weil er somit endlich seinen Profivertrag beim SV Werder unterzeichnen darf. Sein Pflichtspieldebüt für die Grün-Weißen wird der US-Stürmer in dieser Saison aber noch nicht geben – weder bei den Profis noch in der U23 oder in der U19. Entsprechende Gerüchte hatten zuletzt immer wieder für Verwirrung gesorgt.

Fakt ist: Im Profibereich darf Sargent nicht spielen, weil er erst nach Ablauf der Transferperiode am 31. Januar seinen Vertrag unterschrieben hat. Und auch für die U19 und die U23 ist er noch nicht spielberechtigt, weil in seinem Fall nicht die Sonderreglung für Juniorenfußballer gilt. Diese besagt zwar, dass ein Jugendlicher auch nach dem 31. Januar noch den Verein wechseln darf, wenn er die entsprechende Freigabe des abgebenden Vereins erhält. Sie gilt aber nur für Wechsel innerhalb Deutschlands und nicht, wie im Fall Sargent, bei einem Wechsel aus dem Ausland.

Spielpraxis in Testspielen

Das unterscheidet den Fall Sargent vom Fall Ousman Manneh. Der gambische Stürmer war im März 2015, wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag, vom Blumenthaler SV zu Werder gewechselt und hatte deshalb die Spielerlaubnis für die U19 und die U23 erhalten.

Sargent hingegen darf bis Ende der Saison nur in Testspielen zum Einsatz kommen – und das wird er auch. „Joshua wird bei einigen Testspielen der Profis, der U23 und der U19 dabei sein, da wird sich in den kommenden Wochen die eine oder andere Möglichkeit ergeben“, sagte Sportchef Frank Baumann im Gespräch mit MEIN WERDER. „Außerdem wird er regelmäßiger bei den Profis mittrainieren.“

Sargent ist seit Anfang Januar in Bremen und hat sich laut Baumann bereits gut eingelebt. „Klar, das war eine Umstellung für ihn, alleine aus den USA hierher zu kommen“, sagt Baumann, „aber er macht einen guten Eindruck, auch in der U23. Er ist voll integriert. Schade nur, dass er noch nicht spielen kann.“ Aber das wird sich ja im Sommer ändern.