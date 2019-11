Arbeiten eng zusammen: Sportchef Frank Baumann (links) und der neue Leiter Scouting Clemens Fritz. (nordphoto)

Tim Steidten ist schon eine ganze Weile weg. Anfang Juni berichtete der WESER-KURIER, dass Werders Kaderplaner und Chefscout ein Angebot von Bayer Leverkusen angenommen hat. Fast ein halbes Jahr hat es seitdem gedauert, die Nachfolge zu regeln. Nachdem der WESER-KURIER am Montagmittag berichtet hatte, dass die Wahl als neuer Scoutingchef auf Clemens Fritz gefallen ist, gab Sportchef Frank Baumann diese Personalie am Montagabend während der Mitgliederversammlung offiziell bekannt.

Fritz hat ein Trainee-Programm bei Werder durchlaufen und leitete die Scoutingabteilung nach Steidtens Abschied bereits kommissarisch. Warum sich der Klub erst jetzt endgültig auf den Ehrenspielführer festlegte, erläuterte Baumann wie folgt: „Wir haben einen sehr ausführlichen, professionellen Prozess gestartet. Dabei haben wir überlegt, wie das Profil aussieht und welche Profile von Externen auf diese Position passen. Es gab sehr viele Bewerbungen. Ich habe das eine oder andere Gespräch mit Externen geführt. Clemens war aber von Beginn an einer der Kandidaten.“

Letztlich habe sich Fritz als der Topkandidat herauskristallisiert. „Durch das Trainee-Programm hat er bereits viele Eindrücke im Scouting gesammelt. Mit seiner Qualität, seinen Fähigkeiten und seinem Fleiß ist er der beste Kandidat für uns. Er hat unser Vertrauen gerechtfertigt“, sagte Baumann. Dass auch der viel zitierte Stallgeruch durchaus ein Vorteil für den Ex-Nationalspieler war, ließ Aufsichtsratschef Marco Bode durchblicken: „Clemens ist jemand, der sich ganz stark mit Werder identifiziert. Er hat nicht nur als Spieler Außergewöhnliches für den Klub geleistet, sondern in den vergangenen Monaten ein intensives Programm durchlaufen. Er kann uns als Verein weiterbringen.“

Baumanns rechte Hand

Fritz ist nun Vorgesetzter für alle Mitarbeiter der Scoutingabteilung und ist mitverantwortlich für die Kaderplanung bei den Bundesliga-Profis sowie im Leistungszentrum. Die früheren Teamkollegen Fritz und Baumann arbeiten dabei eng zusammen, etwa bei der Planung und Umsetzung von Spielerverpflichtungen. „Wir sind sehr eng im Austausch und werden uns über viele Bereiche austauschen“, erklärte Baumann. „Seine Arbeit auf die Planung der nächsten Transferperiode zu beschränken ist aber zu kurz gedacht. Er soll das Scoutingkonzept leben, da hat er sich schon sehr stark eingebracht. Zudem soll er sein Netzwerk weiter ausbauen und für sich nutzen.“

Clemens Fritz, der zwischen 2006 und 2017 insgesamt 363 Pflichtspiele für Werder bestritt, war am Montag übrigens nicht bei der Mitgliederversammlung, sondern war im Auftrag des Vereins in Österreich unterwegs. „Ich habe festgestellt, dass ich meine Zukunft im sportlichen Bereich sehe. Hier kann ich meine Kompetenzen am besten einbringen“, wird der 38-Jährige auf der Klubwebseite zitiert. Zuletzt kümmerte sich Fritz auch um die zwölf Spieler, die Werder derzeit an andere Klubs verliehen hat. Diese Aufgabe soll er laut Baumann bis zum Sommer weiterhin übernehmen.

Der Sportchef kündigte zudem an, dass Justitiar Tarek Brauer, Werders Direktor für Recht und Personal, künftig stärker in die Spielerverpflichtungen eingebunden werde. „Er wird noch mehr Verantwortung bei Transfers und Vertragsverhandlungen übernehmen“, sagte Baumann. „Mit ihm sind wir im Bundesliga-Vergleich in diesem Bereich sehr gut aufgestellt.“