Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx (nordphoto)

Bekommt eine Bundesligamannschaft die Hälfte der Gegentore nach generischen Eckbällen, muss beim Verteidigen dieser Standards einiges schief laufen. Und darüber muss man sprechen. Genau das ist bei Werder der Fall. Von den sechs Gegentoren, die die Mannschaft in den ersten zwei Spielen kassiert hat, sind drei nach generischen Eckbällen gefallen. Diese Quote ist eindeutig zu hoch.

Woran liegt es also, dass Werder bei Ecken so anfällig ist?

Im Training werden regelmäßig Standardsituationen trainiert und mit Ilia Gruev wurde sogar ein zusätzlicher Trainer ins Trainerteam geholt, der das Verhalten bei Standardsituationen verbessern soll. Die Mannschaft wird auf die Standards des jeweiligen Gegners intensiv vorbereitet. Dies geschieht natürlich nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine, wo den Spielern Videosequenzen mit Ecken und Freistößen des Gegners gezeigt werden. Sie haben sämtliche Standardvarianten parat und sind entsprechend intensiv vorbereitet, wenn das nächste Spiel ansteht.

Die Spieler kennen die Freistoß- und Eckballspezialisten des Gegners genau, sie wissen was passieren wird – und schaffen es dennoch nicht, ihr Tor zu verteidigen.

Es kommt gar nicht darauf an, wie die Eckbälle verteidigt werden. Also ob Moisander und Co. Gegenspieler zugeteilt bekommen, oder ob sie im Raum verteidigen, wobei Spieler bestimmte Zonen des Platzes verteidigen müssen. Es spielt auch keine Rolle, ob der vordere oder hintere Pfosten mit Spielern besetzt wird, oder gleich beide Pfosten oder keiner. Dies geschieht meist nach den Vorlieben des Torhüters, er entscheidet darüber. Viel wichtiger ist, dass sich die Mannschaft mit dem gewählten System – Mann- oder Raumdeckung – sicher fühlen muss. Nur wenn sie das tut, ist erfolgreiches Verteidigen möglich.

Florian Kohfeldt und sein Trainerteam werden all die wichtigen Punkte mit der Mannschaft besprechen und ihnen klare Verhaltensweisen mit auf den Weg geben, dennoch frisst Werder so viele Gegentore nach generischen Ecken. Warum also verteidigt Werder bei Standards so schlecht?

Schaut man sich Werders Personaldecke an und die damit verbundenen Wechsel, kann man zu dem Schluss kommen, dass hier der Grund für die Gegentore liegt. Es wäre für mich aber zu einfach, nur darin den Grund zu sehen. Es spielen meiner Meinung nach mehrere Faktoren eine Rolle.

Totale Konzentration und der Blick für die Gesamtsituation sind für mich – neben einer gewissen Kopfballstärke – Grundvoraussetzungen, um Tore des Gegners nach Ecken zu verhindern. Bei Werder schaffen die Spieler es nicht, Ball, Gegenspieler und Raum gleichzeitig und gleichermaßen im Blick zu haben. Sie fokussieren sich zu sehr auf einen Teil der Aufgabe und vergessen die anderen dabei.

Sie verpassen momentan den richtigen Zeitpunkt, zum Ball zu gehen und haben oftmals auch die schlechtere Position, um zum Ball zu kommen, ihn aus der Gefahrenzone zu befördern beziehungsweise den Gegenspieler beim gezielten Kopfball zu stören. Vielleicht fehlt es Werder derzeit auch an Spielern, die einen guten defensiven Kopfball haben. Kopfballstarke Stürmer zum Beispiel sind keine Garantie dafür, dass sie im eigenen Strafraum gut und clever verteidigen. Das ist etwas komplett Unterschiedliches. Oft lassen Stürmer ihre Gegenspieler aus den Augen und es kommt zu Gegentoren.

Insgesamt kann man sagen, dass bei Werder derzeit bei gegnerischen Ecken einiges nicht rund läuft. Es ist aber kein Problem, dass nicht schnell vom Trainerteam korrigiert werden kann. Und deshalb bin ich mir sicher, dass Florian Kohfeldt der Mannschaft die richtigen Hinweise gibt und es in den nächsten Spielen keine Gegentore nach Ecken gibt.

Zur Person

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U 21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.