Martin Harnik hat schon angenehmere Arbeitstage erlebt. „Der Spaß blieb heute etwas auf der Strecke“, sagte der Werder-Profi am Mittwoch nach dem Mannschaftstraining. „Wir waren alle angefressen, und so war auch die Stimmung auf dem Platz.“ Trainer Florian Kohfeldt unterbrach immer wieder die Einheit, äußerte seinen Unmut auch mal für jedermann hörbar („Ihr schlaft mir alle noch zu viel“) – und ließ seine Mannschaft immer wieder Offensivaktionen mit Torabschluss üben. Eben daran hatte es ja im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) und auch schon davor gemangelt. „Wir müssen einfach viel mehr aufs Tor schießen“, sagte Harnik, „es ist wichtig, dass wir mehr Bälle in den Strafraum spielen – und das notfalls auch erzwingen.“

Tatsächlich haben die Bremer in den ersten drei Saisonspielen „erst“ vier Tore geschossen. Dabei ist die Qualität im Kader zweifellos vorhanden, mit Angreifern wie Harnik, Max Kruse, Yuya Osako, Claudio Pizarro, Milot Rashica oder Florian Kainz. Wie aber kann Werder sich im Angriff verbessern? Ein Erklärungsversuch.

Bessere Entscheidungen treffen:

Gegen Nürnberg gab es eine symptomatische Szene. Werder hatte den Ball in der Nürnberger Hälfte erobert, Kruse kam an den Ball. Der Gegner stand nur noch mit zwei Spielern in der Verteidigung, Werder hatte drei Spieler in der Vorwärtsbewegung. Zudem machte sich Harnik auf den Weg in die Tiefe. Kruse hätte also noch ein Stück laufen und selbst abschließen können, oder er hätte Harnik mit einem vergleichsweise einfachen Pass in den Strafraum hinein bedienen können. Kruse aber wählte die schwierigste Variante: den Volleyschuss aus fast 30 Metern, der fast an der Eckfahne landete. Andersherum steht sich Werder immer mal wieder selbst im Weg, wenn noch ein Pass versucht wird, obwohl das Schussfeld frei ist.

Weniger Querpässe spielen:

„Wir haben gegen Nürnberg wie eine Handball-Mannschaft um den Strafraum herumgespielt. Aber da, wo es entscheidend ist, also in der Box, da muss mehr kommen“, sagte Harnik am Mittwoch völlig zurecht. Werder hatte gegen den „Club“ und auch schon gegen Frankfurt über weite Strecken sehr gute Ansätze im Spielaufbau gezeigt, hatte häufig den Ball gehabt, doch je näher die Bremer vor das gegnerische Tor kamen, desto langsamer wurden die Aktionen – mit dem Ergebnis, das nicht mehr in die Vorräume gespielt wurde, sondern quer und um die gegnerische Abwehrreihe herum. Werders Spiel aber benötigt Tiefe im letzten Drittel. Die ist gegen eng am eigenen Tor stehende Gegner deutlich schwerer herzustellen, aber machbar. Zum Beispiel mit mehr Zuspielen über die Abwehrkette hinweg auf einen von der Seite einlaufenden Spieler.

Kruse muss mehr im Zentrum bleiben:

„Ich muss mehr die Mitte halten und nicht zu sehr auf die Außen gehen“, sagte Kruse am Montag. „Ich will viele Ballkontakte haben, um das Spiel nach vorne zu tragen. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass wir mit Davy Klaassen und Nuri Sahin zwei Spielgestalter dazu bekommen haben.“ Kruses Ausweichen nach hinten und auf die Flügel war und ist ein Markenzeichen seines Spiels und ganz oft dafür geeignet, Räume für die Mitspieler zu schaffen. Aber: Kruse lief zuletzt auch viele Räume zu, zog Gegenspieler dahin mit, wo sie aus Bremer Sicht besser nicht stehen sollten. Und wenn er als nominell einziger zentraler Angreifer aus seiner Positon herausgeht, ist diese automatisch nicht permanent besetzt. Bis Kruse wieder nachrückt oder ein Mitspieler von der Seite einläuft, dauert es bisweilen eine Spur zu lange. Der Flankengeber muss seine Aktion abbrechen. Auch deshalb sagte Harnik am Mittwoch: „Wir sind im Strafraum nicht präsent genug.“

Ein bisschen mehr Drecksarbeit leisten:

Werder spult sein Pensum wie erlernt ab, schafft sich Räume. Ein Problem ist in einigen Fällen aber das Verhalten des kurz kommenden Angreifers: Bietet er sich an und lässt den Ball abklatschen, muss auch zwingend eine explosive Folgebewegung kommen. Heißt: Mit den ersten zwei, drei Schritten nach dem Abspiel muss der Antritt erfolgen, um sich vom Passgeber zu entfernen. Nur so wird ein Raum aufgezogen und nicht durch einen falschen Laufweg wieder geschlossen. Aber es kostet Kraft und Überwindung, diese zusätzlichen Meter immer wieder zu gehen.