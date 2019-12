Es war eine kleine Überraschung. Eigentlich war Nuri Sahin in Werders Startformation gegen den SC Paderborn erwartet worden. So jedenfalls hatte es Trainer Florian Kohfeldt unmittelbar nach dem Sieg in Wolfsburg angekündigt. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Nuri gegen Paderborn spielt“, hatte Werders Coach seinerzeit gesagt. In den Folgetagen muss diese Wahrscheinlichkeit jedoch stark abgenommen haben, denn letztlich lief Philipp Bargfrede erneut als Sechser von Beginn an auf.

„Es war eine Entscheidung in der Trainingswoche, weil wir mit Philipp einen Tick mehr die Konterabsicherung in den Fokus stellen wollten“, begründete Kohfeldt nun seinen Entschluss. Ein wenig unerwartet kommt das schon, schließlich hatte Bargfrede in der vergangenen Woche gleich zwei Mal nur individuell trainiert. Die wenigen sonstigen Eindrücke genügten aber wohl, um den Trainer zu überzeugen. „Nach wie vor ist das aber keine Entscheidung auf Dauer, sondern kann in München schon wieder ganz anders aussehen“, sagte Florian Kohfeldt.