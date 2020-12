Die pure Erleichterung: Florian Kohfeldt (links) und Frank Baumann liegen sich nach der überstandenen Relegation gegen Heidenheim in den Armen. (gumzmedia/nordphoto)

2020 war ein Jahr, das in Werders rund 121-jähriger Vereinsgeschichte mit keinem anderen Jahr zu vergleichen ist. Abstiegskampf bis zum Schluss, das gab es schon öfter. Aber dieses Mal kam noch die Corona-Pandemie hinzu, die den Fußball in den Grundfesten erschütterte. Für Werder bedeutete das, dass große sportliche Probleme auf dem Platz und außerhalb des Platzes ebenso das Handeln bestimmten wie finanzielle Nöte.

Das Jahr 2020, das sehr vielen Menschen negativ in Erinnerung bleiben wird, geht nun zu Ende. Auch in Florian Kohfeldts Kopf bleiben viele negative Dinge haften. Werders Cheftrainer möchte aber die positiven Erlebnisse nicht vergessen. Als er auf das Jahr zurückblickt, hält Kohfeldt fest: „Natürlich gab es Tage, die schwer waren und wehtaten, aber im Grundsatz kann ich nach diesem Jahr mit voller Inbrunst sagen, dass ich unglaublich viel Spaß an meinem Job habe. Es war auch ein Jahr mit vielen tollen Erlebnissen. Wir Werder-Mitarbeiter haben gemeinsam gelitten und auch gemeinsam gefeiert.“

Unvergessliche Tage im Juli

Viel zu feiern gab es zwar nicht, aber der Klassenerhalt löste verständlicherweise doch einige Glücksgefühle aus. Nach einer Katastrophen-Saison bekam Werder dank eines 6:1-Siegs über Köln am letzten Spieltag und der Schützenhilfe von Union Berlin gegen Düsseldorf doch noch die Chance, sich über die Relegation zu retten. Ein 0:0 und 2:2 gegen Heidenheim reichten aus, um zu verhindern, dass Werder nach 1980 zum zweiten Mal aus der Bundesliga abstieg. Eine Mischung aus Erleichterung und Freude brach sich Anfang Juli nach dem Rückspiel in Heidenheim bei den Bremern Bahn. „Diese Tage im Juli werde ich nicht vergessen“, sagt Kohfeldt. „Der Abstiegskampf war mit Sicherheit das Anstrengendste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe.“

Dem Trainer, seit Kindheitstagen Werder-Fan und seit 2001 im Verein, war in den finalen Wochen der Saison am deutlichsten anzusehen gewesen, wie die Angst vor dem Abstieg an den Nerven zerrte. Wie er damals aussah, könne er inzwischen nur noch schwer ertragen, sagt Kohfeldt mittlerweile. Als Ludwig Augustinsson in Heidenheim das zwischenzeitliche 2:1 für Werder erzielte, jubelte der Trainer so euphorisch, dass er ausrutschte und hinfiel. Kohfeldt stand aber sofort wieder auf, und diese Momente des Aufstehens nach Niederschlägen will er in Erinnerung behalten. „Wir haben uns diese beiden Herausforderungen, Abstiegskampf und Pandemie, nicht ausgesucht. Aber wenn eine Herausforderung besonders groß ist, ist es eine wahnsinnig tolle Erinnerung, wenn man diese bewältigt“, betont Kohfeldt. „Deswegen haben wir trotz all der Schwierigkeiten auch viele tolle Erinnerungen gesammelt im Jahr 2020.“

Optimistischer Blick voraus

Am Ende des Jahres lässt sich festhalten: Werder ist weiterhin Erstligist und steht aktuell auf Rang 13 mit etwas Vorsprung auf die Abstiegsplätze sowie im Pokal-Achtelfinale. Finanziell hat der Klub mit Mindereinnahmen von mehr als 30 Millionen Euro durch die Corona-Pandemie zu kämpfen, aber die unmittelbare Insolvenz droht nicht – auch dank Kreditaufnahmen. Das ist alles nicht überragend, aber es hätte durchaus schlimmer kommen können. Kohfeldt blickt optimistisch voraus: Er freue sich auf das neue Jahr und wolle die verjüngte Mannschaft weiterentwickeln.

Neben dem Abstiegskampf hat die Corona-Pandemie für Werder das Jahr geprägt – wie für alle anderen auch. „Es war ein herausforderndes Jahr. Es gab Situationen, die uns alle betrafen in der Bundesliga und die es so noch nie gab: der Lockdown, Einzeltraining, vollkommen veränderte Rahmenbedingungen, was das Kabinenleben und den Spieltag angeht. Man musste sich ständig neu einstellen auf Situationen“, fasst Kohfeldt zusammen.

Seit März haben Trainer, Spieler und Betreuer ihre sozialen Kontakte fast durchgehend auf das Allernötigste reduziert. „Das ist in Ordnung, weil wir das große Privileg haben, unseren Beruf ausüben zu dürfen“, sagt Kohfeldt. „Aber natürlich vermisse ich unsere sozialen Kontakte sehr. Sich mit Freunden treffen oder essen gehen, das gab es außer in den vier Wochen Sommerpause gar nicht.“ In ein leeres Fußballstadion einzulaufen werde für ihn zudem niemals Normalität werden. „Das Zusammenkommen fehlt im privaten und im sportlichen Bereich. Das wird jeden Samstag dokumentiert, wenn die Fans nicht im Stadion sind“, hält Kohfeldt fest. „Wie alle sehne ich herbei, dass im neuen Jahr eine Normalisierung einkehrt. Ich hoffe, dass es 2021 eine Besserung gibt.“