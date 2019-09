Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechselte im Vergleich zur Vorwoche auf zwei Positionen: Für den verletzten Ömer Toprak rückte Zugang Michael Lang ins Team, den gesperrten Johannes Eggestein ersetzte Josh Sargent. Der kurzfristige Ausfall von Kevin Möhwald verschärfte Werders Personalprobleme übrigens so sehr, dass Kohfeldt nur drei gestandene Feldspieler auf der Bank hatte, dazu die U-23-Spieler Christian Groß, Ilia Gruev und Simon Straudi. Werders Spieltagskader hatte deshalb die äußerst überschaubare Größe von lediglich 17 Spielern.

Auch Augsburg wechselte doppelt, Trainer Martin Schmitt nahm Carlos Gruezo und Andre Hahn aus der Mannschaft und ersetzte die durch Felix Uduokhai und Marco Richter. Wie bei Werder war die Abwehrkette recht neu zusammengewürfelt, was sich im Verlauf des Spiels noch verschärfen sollte.

Augsburgs Mut wird bestraft

Interessanter als die personellen Wechsel war jedoch die Herangehensweise der Gäste: In den ersten Spielen der jungen Saison ging der FCA noch vergleichsweise verhalten zu Werke, spielte eher auf Sicherheit bedachten Fußball in der Defensive und einen recht simplen, weil mit vielen langen Bällen ausgestatteten Fußball in der Offensive. Gegen Werder hatte Schmidt aber ein paar andere Ideen: Augsburg versuchte im 4-2-3-1 mit dem Ball deutlich mehr geordneten Spielaufbau, um über die wuseligen Flügelangreifer Richter und Ruben Vargas in den Halbräumen nach vorne zu kommen und die nachrückenden Außenverteidiger ins Spiel zu bringen.

Gegen den Ball ließen sich die Gäste dazu nicht tief fallen, sondern verteidigten im 4-4-2 mutig nach vorne, liefen früh und aggressiv an und rückten mit der letzten Linie fast bis zur Mittellinie auf. Rani Khedira rückte aus seiner Sechserposition im Bremer Spielaufbau auf Nuri Sahin heraus, Daniel Baier blieb tiefer und kümmerte sich um Yuya Osako. Augsburg war schnell drin in der Partie, wurde dann aber für seinen (Über-)Mut gnadenlos bestraft.

Bei Werders Führungstor verteidigte der letzte Augsburger Spieler fünf Meter vor der Mittellinie, Uduokhai ließ sich von Füllkrug rauslocken und Yuya Osako startete sofort - ohne die Gefahr, ins Abseits zu laufen - in die Tiefe. Dieser Spielzug mit einem Chipball über die letzte Augsburger Linie sollte ein Markenzeichen der Bremer in der ersten Halbzeit bleiben.

Raum schaffen im Zentrum

Um einem Spieler, in der Regel Sahin, den nötigen Raum dafür zu schaffen, musste Werder aber immer wieder das gut bewachte Augsburger Zentrum aufreißen. Das gelang mit einem Wechsel auf einem „normalen“ Aufbau der Innenverteidiger, oder indem sich Sahin zwischen die beiden fallen ließ. Der Gegner lief mit seinen Flügelangreifer Werders Außenverteidiger von innen nach außen an, diese sollten also früh ins Spiel eingebunden werden, um Augsburg in diese Pressingsituationen zu locken und dann über das Zentrum aufzulösen. Marco Friedl und Lang durften dabei auch ein gewisses Risiko gehen, indem sie mit dem ersten Kontakt nach innen und damit vorbei an anlaufenden Gegenspieler zogen, um Sahin oder gleich Osako zwischen den Linien zu finden. Erst von dort aus sollte dann Tempo und Tiefe entwickelt werden.

Bremen kam auf diese Art zu einigen zum Teil sehr guten Chancen, hatte aber in der Defensive weiter einige Probleme, die beim schnellen Gegentor offenkundig wurden. Erst traute sich Theodor Gebre Selassie nicht, gegen Florian Niederlechner aggressiv durchzuschieben, war einen Tick zu spät dran. Durch die entstandene Lücke zwischen Gebre Selassie und Lang schlüpfte Gregoritsch, dessen Flanke zunächst keinen Abnehmer fand, aber prompt zum nächsten Bremer Problem führte: Der klaren Zuteilung im eigenen Sechzehner. Werder war in klarer Überzahl vor dem Tor, trotzdem wurde Vargas weder von Sahin noch von Niklas Moisander aufgenommen.

Platzverweis als Knackpunkt

Der nächste ohne Balldruck gespielte Chipball in die Tiefe, von Sahin auf Sargent, brachte die erneute Bremer Führung, bevor es dann wenige Minuten später zum eigentlichen Knackpunkt der Partie kam. Die überzogene Gelb-Rote Karte des wenig souveränen Schiedsrichters gegen Stephan Lichtsteiner veränderte die Partie dramatisch. Augsburg stellte auf 4-4-1 um und zog sich tief zurück. Die Gäste kamen überhaupt nicht mehr zur Entlastung, verloren jeden Ball relativ schnell wieder und hatten fortan das große Problem, Sahin gar nicht mehr kontrollieren zu können. Khedira spielte in der Innenverteidigung, Niederlechner war als einzige Pressingspitze gegen drei Bremer ohne jede Chance, Druck zu machen. Sahin konnte bequem hinter dem Augsburger warten, bis er angespielt wurde, dann aufdrehen und verteilen.

Auch deshalb wechselte Schmitt zur Pause, brachte in Marek Suchy einen Innenverteidiger und beorderte Khedira zurück ins Mittelfeld, um dort wenigstens wieder Stabilität zu erlangen. Allerdings war es Werder, das nach wenigen Sekunden eine Blaupause zum eigenen Führungstreffer in der ersten Halbzeit hinlegte: Nach einem Ballverlust am Augsburger Sechzehner lief das Gegenpressing ins Leere und Gebre Selassie spielte, als letzter Spieler wenige Meter in Augsburg Hälfte, auf Abseits. Niederlechner machte sich in Moisanders Rücken frei und hatte zusammen mit Vargas einen Zwei-gegen-Eins-Situation, die leicht auszuspielen war. Werder lief also Sekunden nach der Pause in Führung liegend und mit einem Spieler mehr völlig unbedacht in einen fatalen Konter.

Werder knackt den FCA über die Flügel

Augsburg konzentrierte sich in der Folge sehr auf das Zentrum und die Halbräume, war dort mit seinen Viererketten massiv präsent - im Umkehrschluss eröffneten sich Werder dadurch allerdings Zeit und Raum auf den Flügeln, was mit zunehmender Spieldauer zu sehr vielen Flanken führte. Zunächst ohne Erfolg, weil der gegnerische Strafraum nicht stringent besetzt war. In diesen Momenten hatte Werder zu viel Besetzung zwischen den beiden Augsburger Viererketten, wenn Füllkrug und sogar Sargent auch noch kurz kamen, statt in die Tiefe zu drängen und die Innenverteidiger damit ein paar Meter tiefer zu binden und dadurch Platz zu schaffen für die nachrückenden Achter und Osako. Ganz so, wie das dann beim nächsten Treffer der Fall war: Füllkrug, Klaassen und Eggestein zogen bei Friedls Flanke ihre Gegenspieler mit, Osako kam ohne Zuordnung aus dem Hinterhalt und traf völlig freistehend.

Aber auch die dritte Führung in dieser Partie brachte keine Ruhe ins Bremer Spiel. Augsburg wechselte offensiv, brachte mit Alfred Finnbogason einen echten Strafraumstürmer und stellte Niederlechner für den ausgepumpten Vargas auf den linken Flügel. Die Gäste spielten jetzt vermehrt das klassische Augsburger Spiel mit Baiers Diagonalbällen aus dem Dreieraufbau auf den startenden Philipp Max, der dann mit Flanken Finnbogason finden sollte. Augsburg erhöhte peu a peu das Risiko, ließ Spieler aus ihren Positionen herausschießen und im Vordecken auf Ballgewinnen spekulieren - und hatte damit ein paar Mal Erfolg, was zu Konterangriffen führte.

Wilde Schlussphase und ein Dauerproblem

Werder wurde immer schlampiger im Anlaufen, wich in der Schlussphase von Minute zu Minute weiter zurück. Augsburg wurde im Aufbau nur noch unzureichend beschäftigt, stattdessen vertraute Werder auf eine Mischung aus Mittelfeld- und Abwehrpressing, trotz nummerischer Überzahl. Augsburg löste die Viererkette auf, stellte in den letzten Minuten auf 3-4-2 um und erzeugte mit jeder Flanken aus dem Halbfeld latente Torgefahr. Chancen waren noch genug da durch Niederlechner, Max und Finnbogason, am Ende zitterte Werder den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Florian Kohfeldts Mannschaft blieb sich auch im dritten Saisonspiel treu: Starke Phasen, gerade im eigenen Ballbesitz mit Spielzügen wie vom Reißbrett, wechselten sich ab mit teilweise unerklärlichen Aussetzern in der Defensivbewegung. Diese Probleme nur auf die angespannte Personalsituation zu reduzieren, wäre der falsche Ansatz. In der Länderspielpause sollte daran intensiv gearbeitet werden, damit Werder endlich mal wieder über 90 Minuten eine konstant gute Leistung abrufen kann.