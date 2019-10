Zwei, die sich mögen: Florian Kohfeldt und Peter Bosz. (nordphoto)

Für Florian Kohfeldt war es das fünfte Spiel als Werders Cheftrainer, für Peter Bosz war es das letzte Spiel als Dortmunder Cheftrainer. Im Dezember 2017 gewannen die Bremer beim BVB mit 2:1, danach musste Bosz gehen. Kohfeldt erinnert sich noch gut an diesen Tag und insbesondere an das Auftreten seines Trainerkollegen: „Für Peter Bosz war es eine sehr schwierige Situation. Mich hat tief beeindruckt, dass er nach dem Spiel trotzdem ruhig war und eher versucht hat, fürsorglich gegenüber mir als jungem Kollegen zu sein.“

Seitdem ist Kohfeldt ein Bosz-Fan. Am Sonnabend trifft Werders Coach erneut auf den Niederländer, der seit Dezember 2018 Bayer Leverkusen trainiert. „Er ist für mich einer der am meisten geschätzten Kollegen in der Liga“, betonte Kohfeldt. „Sein Verhalten damals hat Souveränität und Größe gezeigt. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die in solch einer Situation hätte.“ Zudem mag Werders Coach auch Bosz' offensive Spielphilosophie, die auf viel Ballbesitz beruht.

Nach dem folgenreichen Spiel in Dortmund trafen Kohfeldt und Bosz in der Rückrunde der vergangenen Saison übrigens zum zweiten Mal aufeinander. Werder gewann mit 3:1 in Leverkusen. „Wir haben uns danach nett unterhalten, und er hat gesagt, dass er jetzt auch gerne mal gegen mich gewinnen würde“, erzählte Kohfeldt und lachte. „Aber so weit muss es jetzt nicht gehen, auch wenn ich ihn nett finde.“