Kevin Möhwald will noch in dieser Saison wieder für Werder spielen. (nordphoto)

Im Mittelfeld hat Werder in dieser Saison nicht gerade ein Überangebot an Spielern, immer wieder fielen wichtige Akteure aus oder waren nicht in Normalform. Auch Kevin Möhwald wird bei den Bremern schmerzlich vermisst, im vergangenen September hatte er sich einer Knie-Operation unterziehen müssen. Seither hofft der 26-Jährige auf eine baldige Rückkehr. „Ich bin kurz davor, wieder mit richtigem Fußballtraining zu starten", sagte Möhwald jetzt in einem Interview auf Werders Internetseite. "Wenn ich mein Level in Prozent einstufen müsste, würde ich sagen, dass ich ungefähr 70 Prozent des Reha-Programmes abgeschlossen habe."

Während seine Teamkollegen allesamt in Bremen sind und dort versuchen, sich mit den durch das Coronavirus entstandenen Einschränkungen zu arrangieren, hält sich Möhwald aktuell in Bayern auf, um seinen Körper wieder in Form zu bringen. „Im Moment bin ich in Donaustauf, wo ich das Programm zu Ende bringe“, sagte er. „Eine genaue Prognose, wie viele Wochen es noch sind, kann ich nicht geben, aber für mich ist klar, dass ich erst wieder nach Bremen komme, wenn ich bereit bin und wieder ohne Einschränkungen Gas geben kann.“ Und bis dahin verfolgt er bei seiner Arbeit am Comeback vor allem ein Ziel: “Der Fokus liegt zurzeit darauf, den Muskel, der das Knie stabilisiert, zu stärken. Ansonsten fühlt sich das Knie gut an„, sagte er. “Daher bin ich guter Dinge, dass eine Rückkehr absehbar ist.“