Es war eine neue Erfahrung für Ludwig Augustinsson bei Werder. Erstmals seit seinem Wechsel nach Bremen im Sommer 2017 musste der schwedische Nationalspieler wirklich um seinen Platz im Team kämpfen. Der Linksverteidiger hatte nach der Corona-Pause zunächst wegen muskulärer Probleme ausgesetzt, und Marco Friedl hatte auf der Augustinsson-Position vor allem gegen Freiburg, Gladbach und Schalke überzeugend gespielt. Gegen Wolfsburg durfte Augustinsson nun erstmals seit dem 7. März wieder von Anfang an ran, und Trainer Florian Kohfeldt hielt fest: „Ludwig hat ordentlich bis gut gespielt. Er hat Offensivaktionen gehabt. Das war auch der Grund, warum er gespielt hat.“

Friedl ist auf der linken Seite eher die defensive Variante, Augustinsson gilt als guter Flankengeber und sollte für mehr Druck nach vorne sorgen. Gegen Wolfsburg versuchte der 26-Jährige auch einiges in der Offensive, ohne jedoch wirklich zwingende Aktionen zu haben. Kohfeldt zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Vorstellung des Schweden: „Er hat das von Anfang an mutig und gut gemacht, war unser Ausgangsspieler im Pressing. Ich freue mich, dass er dieses Spiel jetzt gut überstanden hat.“

Augustinsson lief viel (11,92 Kilometer) und hatte eine ordentliche Passquote (68 Prozent). Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er gerade am Anfang Probleme mit seinem schnellen Gegenspieler Kevin Mbabu hatte, dass das Gegentor über seine linke Seite fiel und dass er nur 53 Prozent der Zweikämpfe gewann. Friedl hatte sich zuletzt zweikampfstärker präsentiert. „Nach wie vor ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Ludwig in Paderborn spielt“, betonte Kohfeldt. „Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal Marco Friedl erwähnen, der das in den letzten Wochen sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Ich bin froh, diese beiden Alternativen zu haben.“