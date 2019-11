"Zwischen uns steht es 2:8": Florian Kohfeldt über das Duell mit dem von ihm sehr geschätzten Kollegen Christian Streich. (nordphoto)

Man hätte in dieser Woche prächtige Geschichten über Florian Kohfeldt verfassen können. Schließlich ist der Bremer Trainer seit genau zwei Jahren im Amt. Das klingt zwar wenig, ist im rasanten Bundesligageschäft aber schon eine kleine Ewigkeit. Nicht viele Trainerkollegen sind derzeit länger bei ihrem Verein verantwortlich als Kohfeldt, der an jenem 30. Oktober 2017 bei Werder Alexander Nouri ablöste. Der stolze Bremer Bundesligist taumelte seinerzeit mit fünf Punkten aus zehn Spielen auf Platz 17 der 2. Liga entgegen.

Man hätte so eine Lobhudelei über zwei Jahre Kohfeldt damit anreichern können, dass aus der damaligen Angst vor der Zweitklassigkeit inzwischen ein zarter Traum vom Europacup wurde. Dass Werder heute dank dieses Trainers wieder mutigen Angriffsfußball spielt und deutschlandweit für attraktives Spiel gelobt wird. Dann hätte man noch wunderbar erwähnen können, dass Kohfeldt ausgerechnet zu seinem Jubiläum noch seinen 100. Punkt als Cheftrainer gewann. Dieser Filou! In Leverkusen ist es ihm gelungen, beim 2:2 am vergangenen Wochenende.

Als Tim Wiese noch im Tor stand...

Doch irgendwann bei so einer rühmenden Geschichte hätte man hinüber schwenken müssen zum Trainer des Gegners, und dann wäre sehr schnell klar geworden, dass diese zwei Jahre nicht wirklich bedeutend sind im Vergleich zu dem, was Christian Streich beim SC Freiburg leistet und geleistet hat. Als Streich am 2. Januar 2012 im Breisgau den Posten des Cheftrainers übernahm, stand im Bremer Tor noch Tim Wiese. An der Spitze der Mittelfeldraute zog ein gewisser Mehmet Ekici die Fäden, unter anderem gegen Erstligakonkurrenten wie den 1. FC Kaiserslautern. Auf der Bremer Trainerbank saß natürlich Thomas Schaaf. Und wo war Kohfeldt? Der studierte in jenem Winter an der Bremer Universität die Geheimnisse der Sport- und Gesundheitswissenschaften.

Das Spiel gegen den SC Freiburg ist für Kohfeldt nun auch ein Duell mit dem dienstältesten Kollegen der Bundesliga. Fast acht Jahre ist Streich ohne Unterbrechung als Cheftrainer für den Sportclub verantwortlich. Vom Europacup bis in die 2. Liga machte er alles mit, es gleicht einer Achterbahnfahrt. Aktuell ist Streich mal wieder oben, sehr weit oben. Er kommt als Tabellendritter ins Weserstadion und damit sogar als Favorit. „Ich finde die Leistung, die in Freiburg gebracht wird, einfach bemerkenswert“, sagt Kohfeldt voller Hochachtung, „das zeigt sich auch in der Tabelle: Der dritte Platz ist eine Belohnung für gute Arbeit, die wir hier auch anstreben.“

„Er hat sich nicht verbiegen lassen“

Der SC Freiburg mitsamt dem Kollegen Streich ist für den 37 Jahre jungen Kohfeldt nicht irgendein Gegner, das wird schnell klar, wenn man den Bremer Trainer schwärmen hört. Streich habe „einen Spielstil implementiert, der völlig unabhängig von den Rahmenbedingungen ist“, sagt Kohfeldt voller Bewunderung, „egal, ob Freiburg jetzt Dritter ist oder zwischendurch mal Sechzehnter war, es hat nie etwas an der Art und Weise geändert, wie sie gespielt haben. Das nötigt mir echt Respekt ab.“ Dieser Respekt gelte auch dem gesamten Umfeld in Freiburg, „denn das bedeutet auch, dass es eine gegenseitige Verpflichtung für Kontinuität ist. Von Vereinsseite, wenn mal Phasen kommen, wo der kurzfristige Erfolg ausbleibt – da vertraut man trotzdem dem Weg und der Arbeit. Aber auch als Trainer: nicht gleich durchzudrehen, wenn man mal drei Spiele hintereinander gewinnt, sondern auch das richtig einzuordnen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert in Freiburg, und das ist schon ein Vorbild“.

Auch ganz persönlich zolle er dem erfahrenen Streich, den er als Trainerkollege Christian nennen darf, höchste Anerkennung: „Acht Jahre Bundesliga, das ist schon anstrengend. Christian hat das geschafft. Trotzdem ist er sich in vielen seiner Werte treu geblieben. Er hat sich nicht verbiegen lassen und tritt für seine Meinung ein. Das ist schon etwas, was ich auch erstrebenswert finde.“

Maxi Eggestein: „Er denkt immer noch wie früher“

Nun ist es natürlich nicht so, dass Kohfeldt ein völliger Neuling wäre. Auch damals zu seinen Uni-Zeiten war er schon als Trainer unterwegs, bei Werder arbeitete er sich durch die Jugendmannschaften hoch bis zur U 23 und schließlich zu den Profis. Aus gemeinsamen Zeiten beim Werder-Nachwuchs kennt ihn Maximilian Eggestein sehr gut. Kein Werder-Profi arbeitete länger und früher mit Kohfeldt zusammen. In seiner Art, wie er Fußball spielen lassen möchte, habe sich auch Kohfeldt in all den Jahren nicht verändert, erklärt Eggestein im Gespräch mit dem WESER-KURIER, „aber man kann schon sagen, dass er als Trainerpersönlichkeit gereift ist. Das erkennt man zum Beispiel daran, wie er mit der Mannschaft spricht. Aber an seiner Art, über den Fußball zu denken, hat sich nicht viel verändert. Er hat uns damals schon gesagt, dass wir im Ballbesitz Mut haben sollen und keine Angst vor dem Ballverlust haben sollen. Das predigt er heute immer noch. Diesen Blick auf den Fußball hat er in Nuancen verfeinert, aber grundlegend ist er immer gleich geblieben.“

„Zwischen uns steht es 2:8“

Es gibt sie also durchaus, die Parallelen zu einem Großen der Branche wie Christian Streich. Ging es in der gemeinsamen Zeit in Werders U17 noch vor allem darum, „Spaß am Fußball zu haben“, wie Eggestein es nennt, so habe er dann später bei der U23 „so richtig erkannt, was Flo taktisch alles drauf hat, als er dort Cheftrainer war. Zum Teil war das auch schon zu sehen, als er Co-Trainer bei den Profis war. Es gab immer Einzelanalysen von unseren Spielen bei der U23, und da hat er uns auch schon Kleinigkeiten mit auf den Weg gegeben.“

Diese Details, die Akribie, aber auch die Leidenschaft für schönen Fußball – das eint beide Trainer, Streich und Kohfeldt. „Aber Christian“, betont Kohfeldt ausdrücklich, „hat fast schon eine Dekade in seinem Verein geprägt.“ Es sei erstaunlich, dass auch seine zwei Jahre im Amt bei Werder schon bemerkenswert in der Bundesliga seien. „Aber einen Christian Streich mit mir zu vergleichen, ist viel zu verfrüht. Da steht es 2:8.“ Er meint die Jahre im Amt. Und lacht dann kurz mit Blick auf das Trainer-Duell: „Am Wochenende steht es dann aber hoffentlich 8:2!“