Wer Fußball berechnet, versucht auch Unterwassergrillen. Ich werde nicht müde, diese schlichte Behauptung zu wiederholen. Aktuell rechnete mir nämlich eine mathematische Blitzbirne mit Neigung zu fußballerischer Kompetenzsimulation Folgendes vor: Seit Florian Kohfeldt Werder trainiert, hat das Team in neun Bundesligaspielen elf Punkte geholt. Das ergibt 1,22 Punkte pro Spiel. Mein neunmalkluger Zahlenakrobat geht davon aus, dass sich dieser Punkteschnitt fortsetzt. Demnach (15 ausstehende Spiele mal 1,22) holt Werder noch 18 Punkte, am Saisonende also 34. Da die anderen Abstiegskandidaten ihren Punkteschnitt ebenfalls beibehalten, landet Werder unter dem Strich – in der Relegation. Da lacht doch das Milchmädchen! Ich auch – und dann kriecht plötzlich der Gedanke hoch, das Milchmädchen könnte zuletzt lachen ...

Denn wenn wir nicht auf Zahlentheorie, sondern auf die Praxis des Platzes schauen, geraten wir bei Werder fix in das fiese „Einerseits-andererseits-Dilemma“. Einerseits waren die Bremer nur in einer Partie seit Kohfeldts Übernahme die deutlich schlechtere Mannschaft. Beim 0:1 in Leverkusen. Selbst bei den Bayern, die die Liga wieder dominieren wie Godzilla im Streichelzoo, gab es Lob. Andererseits reichten aber auch all die Spiele, in denen die Grün-Weißen mindestens ebenbürtig waren, im Ergebnis nicht aus, um seit dem zweiten Spieltag aus dem Keller der letzten drei Ränge zu klettern. Einerseits wird also die spielerische Potenz des Teams respektiert.

Andererseits ist sie vor der gegnerischen Reuse bestenfalls präpotent. Nur die Tabellen-Schlusslichter Köln und HSV haben weniger Tore erzielt. Nur drei Werderaner haben mehr als ein Tor in dieser Saison zustande gebracht. Top-Knipser ist Max Kruse, der viermal traf, so oft wie zum Beispiel Gladbachs Innenverteidiger Matthias Ginter. Werder ist außerdem die einzige Mannschaft ohne Jokertor. Einerseits ist also allen klar, dass der Kader gepimpt werden muss. Der Wunsch nach Verstärkungen wird sogar offen aus dem Spielerkreis laut. Andererseits gibt es im Winter dolle Schnäppchen im Bademodenbereich, aber selten auf dem Transfermarkt. Die Ausleihe von Marco Friedl scheint schlau; das Beispiel Philipp Lahm, der bei Stuttgart reifte, kann da Vorbild sein. Aber was passiert offensiv? Aufrüstungsdebatten gibt es nicht nur bei der GroKo, auch bei FloKo(hfeldt) und Sportchef Baumann: In fünf Tagen schließt das Transferfenster...

Einerseits ist Werder also abstiegsbedroht, andererseits braucht die Bundesliga aber Werder: Denn an der Weser wird dank Kohfeldt noch mit dem Ball gespielt. Werder hat mehr zu bieten als die Standard-Rezeptur „kompakt stehen, hinten nix zulassen, vorne Nadelstiche setzen, auf zweite Bälle gehen“. Die Bundesliga, die wegen dieser von der Mehrzahl der Teilnehmer bevorzugten Strategie zunehmend unansehnlich wird, kann auf den Bremer Weg nicht verzichten. Und wenn der Fußball so berechenbar wird wie eingangs beschrieben und Werder absteigt, dann gehe ich mit einigen untröstlichen Fans eben in der Weser Unterwassergrillen.

