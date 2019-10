Sein Tor zum 2:0 gegen Heidenheim feierte Leonardo Bittencourt mit einem Baby-Jubel. (nordphoto)

Leonardo Bittencourts erstes Tor für Werder hat ein wenig auf sich warten lassen, doch dann war der Zeitpunkt genau richtig. Als der Mittelfeldspieler das 2:0 gegen Heidenheim erzielt hatte, konnte er am Mittwoch nämlich einen besonderen Jubel zelebrieren. Er steckte sich den Ball unter das Trikot und den Daumen in den Mund. Die Botschaft verstand jeder: Im Hause Bittencourt ist Nachwuchs unterwegs. Im April 2020 soll das zweite Kind von Leonardo und Saskia Bittencourt auf die Welt kommen, zu früh verkünden soll man solch eine frohe Botschaft nicht, aber jetzt passte das Timing. „Ich bin schwanger“, scherzte Bittencourt am Donnerstag im Mediengespräch und strahlte. „Nein, im Ernst: Meine Frau ist schwanger.“

Also widmete er seinen ersten Werder-Treffer seiner Frau und dem Baby. „Das Tor war ein schönes Gefühl. Jedes Tor ist was Besonderes“, sagte Bittencourt. Sechs Ligaspiele hatte die Leihgabe aus Hoffenheim zuvor für Werder bestritten. Bittencourt spielte zumeist gut, doch eine Torvorlage oder ein Tor sprang nicht dabei heraus. „Das hat ein bisschen an ihm genagt als Offensivspieler“, verriet Trainer Florian Kohfeldt. Ganz so weit wollte Bittencourt selbst nicht gehen. „Ich jubele auch gerne über Tore der anderen Jungs“, betonte er. „Aber mein erstes Tor ist schon eine Befreiung. Ich will in jedem Spiel Tore und Assists sammeln. Das ist immer mein Ziel.“

Keine Anlaufzeit

Wertvoll war Bittencourt für die Bremer bisher auch ohne Scorerpunkte. Er lief viel, verteilte die Bälle, gewann Zweikämpfe, leitete Angriffe ein. „Wegen der vielen Verletzungen hatte ich keine Anlaufzeit und musste sofort funktionieren“, blickte der 25-Jährige zurück, der am letzten Tag der Transferperiode nach Bremen kam. „Zum Glück habe ich mich sehr schnell eingefunden.“ Inzwischen entspannt sich die Personallage. Im Heimspiel gegen Freiburg am Sonnabend könnte Yuya Osako in die Startelf zurückkehren, dann wird auch der Konkurrenzkampf in der Offensive größer. „Ich freue mich, dass Jungs zurückkommen“, sagte Bittencourt und betonte: „Meinen Stammplatz möchte ich behalten.“

Gegen Heidenheim wurde der Offensivmann in der Halbzeit ausgewechselt, für das Freiburg-Spiel sei er aber fit. „Ich hätte auch am Mittwoch gerne weitergespielt, doch wir wollten kein Risiko eingehen“, sagte Bittencourt. „Ich habe leichte muskuläre Probleme, für das Wochenende sehe ich aber kein Problem.“