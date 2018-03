Energisch und kämpferisch: Werder erspielt und erkämpft sich wertvolle Punkte im Abstiegskampf. (nordphoto)

Matthias Sammer war begeistert. Der Ex-Nationalspieler und Eurosport-Experte lobte Werders Leistung in Mönchengladbach überschwänglich. Die Bremer Fans waren auch begeistert. Sie bejubelten die Mannschaft nach dem Schlusspfiff im Borussia-Park dafür, dass sie nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden erkämpft hatte. Nur die Spieler selbst, die waren nicht wirklich begeistert. Max Kruse und Thomas Delaney ärgerten sich in ihren Interviews direkt nach dem Spiel über die schwache erste Hälfte. Aron Johannsson ärgerte sich darüber, dass er nicht noch ein zweites Tor geschossen hatte. Philipp Bargfrede setzte einen ernsten Blick auf und sagte: "Wir hätten gerne mehr mitgenommen."

Schon vor dem Spiel gegen Gladbach hatten die Bremer Lob dafür erhalten, dass sie unter Trainer Florian Kohfeldt nicht den üblichen Weg eines Abstiegskandidaten gehen und mit destruktivem Fußball so viele Punkte wie möglich hamstern. Werder spielt offensiv und immer auf Sieg. Im Borussia-Park trieben die Bremer ihren Angriffsfußball nun auf die Spitze. Jede andere Mannschaft aus dem Tabellenkeller hätte sich mit großer Wahrscheinlichkeit darauf konzentriert, nach einem aufgeholten Zwei-Tore-Rückstand in einem schwierigen Auswärtsspiel den einen Zähler zu sichern. Werder dagegen stürmte weiter und drängte auf den Siegtreffer. Johannsson und Ishak Belfodil vergaben in der Schlussphase noch Gelegenheiten.

Das Selbstbewusstsein ist intakt

Offensivfreudig und siegeshungrig – das sind Attribute, die nicht zu einem Kellerkind der Tabelle passen, die aber den Bremer Auftritt in Gladbach adäquat beschreiben. Die Äußerungen der Spieler rundeten das Bild ab. Niemand wollte das Unentschieden wie einen Sieg feiern, dabei hätte diese Sichtweise mit dem Spielverlauf durchaus plausibel begründet werden können. "Eigentlich sind wir hergekommen mit dem Glauben, dass wir drei Punkte holen können. Wir haben das Selbstvertrauen, dass wir gegen solch einen Gegner in solch einem Stadion gewinnen können", betonte Delaney.

In der Tat ist das Selbstvertrauen der Bremer Mannschaft allem Anschein nach intakt und übersteht auch Rückschläge. In Gladbach war Werder durch zwei grobe individuelle Fehler mit 0:2 ins Hintertreffen geraten, gab sich aber nicht auf. Dabei sind die Bremer in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig sang- und klanglos in Gladbach untergegangen. Beim vorletzten Auswärtsspiel gegen die Borussia war Kohfeldt noch Co-Trainer und sah eine 1:4-Pleite. Davor lauteten die Ergebnisse in der Bundesliga aus Bremer Sicht 1:5, 1:4 und 1:4. Sorgen um seine Elf machte sich Kohfeldt trotzdem nicht. Schadensbegrenzung ist ihm fremd. "In der Halbzeit haben wir gesagt: Wir werden jetzt nicht ein 0:2 verwalten. Also volles Risiko und noch ein Stürmer mehr", schilderte der Werder-Trainer.

Bei seiner Kabinenansprache traf Kohfeldt wohl den richtigen Ton. "Der Trainer hat in der Pause mit ruhiger Stimme etwas gesagt. Er hat das System geändert auf ein 4-4-2 mit Raute. Danach haben wir das gezeigt, was wir vorher nicht gezeigt hatten", erzählte Delaney. Anfangs hatte es gegen Gladbach so ausgesehen, als hätte sich Kohfeldt mit dem überraschenden 5-4-1-System verspekuliert. Während des Spiels traf der Trainer dann aber die richtigen Entscheidungen, sowohl bei der Umstellung auf eine Viererkette als auch bei den Einwechslungen von Johannsson sowie Jerôme Gondorf. "Man sollte auch den Trainer loben", hob Milos Veljkovic hervor. "Er motiviert uns und gibt uns Selbstvertrauen. Wir hören auf ihn und glauben an unsere Fähigkeiten."

Mit Strategie zum Erfolg

Kohfeldt schafft es, dass seine Spieler trotz häufiger Umstellungen und komplexer taktischer Vorgaben nicht überfordert werden. "Jeder weiß, was er zu tun hat, egal in welchem System", sagte Veljkovic. Zudem hat Kohfeldt die Mannschaft in relativ kurzer Zeit dazu gebracht, seine Offensivphilosophie zu verinnerlichen. Damit erfüllt er zugleich eine Forderung von Sportchef Frank Baumann, der immer betont hat, dass Werder für offensiven, attraktiven Fußball stehen müsse. Das tun die Grün-Weißen jetzt wieder, nachdem sie in den ersten zehn Saisonspielen unter Alexander Nouri gerade einmal mickrige drei Treffer zustande gebracht hatten.

In den 15 Partien unter Kohfeldt schoss das Team 21 Tore. Wichtiger als die nackten Zahlen aber ist das Auftreten der Bremer: Sie spielen konsequent nach vorne und brechen damit althergebrachte Regeln im Abstiegskampf. Normalerweise ist da von "dreckigen Siegen" die Rede. Oder davon, dass man "über den Kampf ins Spiel finden" müsse. Oder davon, dass "nur die Punkte zählen". Kohfeldt dagegen denkt vor jedem Spiel zuerst an die Angriffsstrategie, das hat er glaubhaft versichert. Trotzdem weiß der Trainer nur zu gut, dass auch Werder in erster Linie Punkte braucht, um in der Liga zu bleiben. Da unterscheiden sich die Abstiegskandidaten nicht. Er nehme einen Sieg in einem zähen Spiel wie gegen den Hamburger SV daher gerne mit, sagte Kohfeldt, unterstrich jedoch sofort: "Die Wunschvorstellung ist es, attraktiven Fußball zu bieten und zu gewinnen. Die abgestufte Version ist es, einfach nur zu gewinnen."

Gegen destruktive Hamburger und Freiburger gelang es Werder nicht, Kohfeldts Wunschvorstellung zu erfüllen. Das muss ebenfalls erwähnt werden. Die Gesamttendenz geht aber ganz klar hin zu sehenswertem Offensivfußball. Das erfreut die TV-Experten der Nation, ob sie nun Matthias Sammer oder Dietmar Hamann heißen. Und das erfreut aktuell auch die Fans, weil die Bremer nicht nur nach vorne gespielt, sondern außerdem konstant gepunktet haben.