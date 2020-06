Bekamen von Trainer Florian Kohfeldt ein Extra-Lob: (von links) Josh Sargent, Yuya Osako und Maximilian Eggestein. (nordphoto/gumzmedia)

Diese Vorlage hätte Florian Kohfeldt ganz leicht verwandeln können. Kurz nach dem 5:1-Sieg in Paderborn wurde der Werder-Trainer im Interview bei Sky gefragt, ob er den Doppeltorschützen und Matchwinner Davy Klaassen loben wolle. Jeder hätte verstanden, wenn Kohfeldt von den Qualitäten des Niederländers geschwärmt hätte, doch er sagte nur: „Nein.“ Klaassen brauche kein Sonderlob. „Das ist das, was er fürs Team tut.“

Stattdessen lobte Kohfeldt drei andere Spieler, denen er in der Pressekonferenz zum Spiel „herausragende Leistungen" attestierte: Josh Sargent, Yuya Osako und Maximilian Eggestein. Das Trio hatte gut gespielt, aber herausragend war bei Werder gegen Paderborn natürlich vor allem Davy Klaassen. Dass Kohfeldt trotzdem andere Spieler lobte, war womöglich seiner Erleichterung zuzuschreiben. Bei der Startaufstellung war Werders Chefcoach nämlich ein großes Risiko eingegangen, indem er wieder auf Sargent, Osako und Eggestein setzte, die ihn in dieser Saison schon so oft enttäuscht hatten.

Kritik an der Aufstellung

Sargent hatte sich bis Sonnabend in den Spielen nach der Corona-Pause nicht eine einzige richtige Torchance erarbeitet – als Mittelstürmer. Osako war in 17 Einsätzen nacheinander nicht an einem Treffer beteiligt gewesen – als Offensivspieler. Eggestein hatte in dieser Spielzeit noch gar nicht getroffen und nie seinen Rhythmus gefunden. Angesichts dieser Zahlen ist es verständlich, dass sich nach der Bekanntgabe der Startelf eine Stunde vor dem Anpfiff in den Weiten des Internets das große Unverständnis breit machte. Warum spielen immer wieder Osako und Sargent vorne? Wer soll die Tore schießen? Warum muss Eggestein nach schwachen Leistungen nie auf die Bank? Kohfeldt lerne nicht aus seinen Fehlern, hieß es in den Kommentarspalten.

Der Trainer hatte sich wieder einmal angreifbar gemacht, hatte nicht auf die miserable Offensivleistung beim 0:1 gegen Wolfsburg reagiert. Nur der wieder genesene Milot Rashica rückte in die Elf, ansonsten veränderte Kohfeldt nichts. Doch was so oft nicht geklappt hatte, klappte in Paderborn endlich mal: Die Spieler zahlten das Vertrauen zurück. Sargent spielte in der Anfangsphase wie aufgedreht, war überall zu finden, holte den Handelfmeter heraus, bereitete ein Tor vor, ging immer wieder ins Pressing. Er verpasste es nur, selbst zu treffen. Osako schoss sein erstes Tor seit November 2019, agierte keinesfalls überragend, aber wirkte vor allem in den Zweikämpfen robuster als sonst und spielte einige kluge Pässe. Und Eggestein stellte im Mittelfeld zuverlässig die Räume zu, dazu gelang ihm sein erster Saisontreffer, der ihm merklich Sicherheit verlieh.

Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass Kohfeldt ausgerechnet dieses Trio lobte. „Wie sie gelaufen sind und die Kompaktheit immer hergestellt haben, war sehr wichtig für die Mannschaft“, betonte er. Kohfeldts riskante Startaufstellung hatte somit funktioniert. Und er wollte natürlich, dass Sargent, Osako und Eggestein nun reichlich Selbstvertrauen mitnehmen in die letzten drei Saisonpartien. Zu Recht gehörten sie in dieser Spielzeit zu den meistkritisierten Werder-Profis, wirkten phasenweise extrem verunsichert. Ob das Paderborn-Spiel der Wendepunkt war, wird sich jetzt zeigen.

Matchwinner Davy Klaassen hatte derweil kein Problem damit, dass andere das Trainer-Lob einheimsten. Er wusste das richtig einzuordnen: „Ich brauche das Lob nicht unbedingt so wie andere Spieler vielleicht. Ich weiß, wann ich gut spiele und wann ich schlecht spiele“, sagte der Vize-Kapitän im „Werder-Strom-Talk“. Auch Klaassen stand immer wieder in der Kritik, doch er kann offenbar mit dem Druck umgehen, ist erfahrener als Sargent und Eggestein, nicht so sensibel wie Osako. Dieser Druck gehöre als Fußballprofi einfach dazu, sagte Klaassen.

Verbessertes Offensivverhalten

Der 27-Jährige gab sich nach seinem Gala-Auftritt ganz als Teamspieler. „Mehr als meine Tore freut mich das Ergebnis“, sagte Klaassen. „Wir haben sehr gut an unserem Offensivverhalten gearbeitet, das hat sich jetzt ausgezahlt.“ Wenn er schon kein Sonderlob vom Trainer bekam, drehte Klaassen also den Spieß um und lobte seinen Trainer. In den Tagen vor dem Paderborn-Spiel hatte Werder im Training schwerpunktmäßig am Verhalten im Angriffsdrittel gearbeitet. Dann schoss die Mannschaft in einem Spiel plötzlich so viele Tore wie in den vorherigen zehn Partien zusammengerechnet. Kohfeldt allerdings winkte ab: „Wir haben das trainiert. Es wäre aber vermessen, zu sagen, dass du das einmal trainierst und es gleich besser wird. Dann hätte ich vorher sehr viel falsch gemacht.“ Am Offensivverhalten habe Werder schon die gesamte Saison über gearbeitet, „aber wir konnten es ganz selten zusammen trainieren, weil immer Spieler fehlten. Das Timing ist ganz wichtig. Welchen Laufweg muss ich ansetzen? Wann flanken die Mitspieler?“

In Paderborn klappten die Bewegungen in der Offensive besser als zuletzt, fand Kohfeldt. Dazu hätten die Spieler „bessere Entscheidungen im letzten Drittel“ getroffen. Eines war dem Trainer bei allem Lob und bei aller Freude über den Sieg aber wichtig: „Es gibt keinen Grund, in Euphorie zu verfallen. Wir haben nichts geschafft. Wir haben ein Spiel gewonnen und werden weitere gewinnen müssen, um in der Klasse zu bleiben.“ Damit das klappt, muss Werder jetzt dringend die Heimschwäche ablegen. Nur sechs ihrer 28 Punkte holten die Bremer im Weserstadion. In der Heimtabelle sind sie Letzter, in der Auswärtstabelle dagegen Achter. Kein Wunder, dass Klaassen seine sechs Saisontore allesamt in der Fremde erzielte. Da für Werder nur noch ein Auswärtsspiel in Mainz ansteht, während es zu Hause gegen die Bayern und Köln geht, versprach er aber: „Ich werde jetzt versuchen, auch in Heimspielen zu treffen.“