Als Florian Kohfeldt im Medienraum des Weserstadions aufs Podium kletterte, da strahlte hinter ihm ein Monitor. In weißen Lettern auf sattem Grün stand dort noch einmal geschrieben, dass sich Werder dank seiner acht bislang eingesammelten Zähler auf Tabellenplatz vier befindet. Es soll Jahre in der jüngeren Vergangenheit gegeben haben, da hätte eine derartige Grafik einen technischen Defekt des Bildschirms vermuten lassen. Nicht so im Frühherbst 2018. Die Bremer sind zumindest punktetechnisch ziemlich gut gestartet, in der jetzigen englischen Woche können sie den Saisonauftakt weiter veredeln. Zu Gast ist am Dienstag mit Hertha BSC allerdings ein Team, das noch besser begann. Die Berliner stehen auf Rang zwei.

Die nackten Zahlen legen es also nahe, dass sich ab 18.30 Uhr zwei echte Topteams der Liga begegnen werden. Florian Kohfeldt sieht das anders. „Zum jetzigen Zeitpunkt der Saison würde ich noch nicht von einem Spitzenspiel reden“, sagte Werders Coach und lächelte süffisant. „Es ist noch viel zu früh, um die tabellarische Situation zu bewerten.“ Vielmehr sei die bisherige Ausbeute eine gute Basis, auf der man nun aufbauen könne.

Eine gewisse Strahlkraft hat diese Partie dennoch zweifelsfrei. Sie ist nämlich nicht weniger als ein echter Gradmesser für die Bremer. Haben sie wirklich das Zeug dazu, um sich dauerhaft in den oberen Regionen des Tableaus zu tummeln? Wie gut funktioniert die Mannschaft gegen einen Gegner, der sich zuletzt streckenweise in einen Rausch gespielt hat? Die „Alte Dame“ Hertha, so könnte man meinen, muss im vergangenen Sommer irgendwo in einen Jungbrunnen gefallen sein.

„Ich habe das Gefühl, dass die Hertha dieses Jahr über eine sehr gute Kaderstruktur verfügt und vielleicht auch im weiteren Verlauf auf den vorderen Plätzen zu finden sein wird“, sagte Kohfeldt. „Die Berliner sind deutlich variabler geworden, haben spielstarke Spieler im Zentrum und Flügelspieler mit enormem Tempo.“ Exemplarisch dafür nannte er Salomon Kalou. „Wahnsinn, was der abruft.“ Der 33-Jährige gilt gemeinsam mit Sturm-Routinier Vedad Ibisevic (34) als Kopf eines Teams, das auch etliche talentierte Jungspunde zu bieten hat. Ondrej Duda zum Beispiel. Der 23-Jährige traf bereits vier Mal – und hat somit großen Anteil am besten Saisonstart der Vereinshistorie.

Die bislang fehlende „letzte Effektivität“

Florian Kohfeldt bastelt derweil weiter an seiner ganz persönlichen Bestmarke. Sein Startrekord von 14 ungeschlagenen Heimspielen in der Bundesliga ist bereits beachtlich, gegen die Hertha könnte der 35-Jährige nun endgültig Trainer-Legende Otto Rehhagel von der Spitze ablösen. Das Problem: Zuletzt verlor Werder zwar nicht vor eigener Kulisse, gewonnen wurde aber ausnahmslos in der Fremde, in Frankfurt und Augsburg. „Auf der einen Seite glaube ich, dass das Zufall ist“, sagte Kohfeldt. „Andererseits muss man zur Kenntnis nehmen, dass wir auswärts mehr Räume kriegen und viele Gegner sich bei uns tiefer positionieren.“ Genau für solche Fälle sei dann die „letzte Effektivität“ vonnöten, wie Kohfeldt es ausdrückte. Eine Effektivität, die bei den Unentschieden gegen Hannover und vor allem Nürnberg trotz guter Chancen gefehlt habe. „Ich glaube aber, dass wir nicht mehr weit davon entfernt sind, diese Phasen von Ballbesitz so zu nutzen, dass wir in die Tiefe und in den Strafraum kommen.“

Diese Zuversicht hängt auch damit zusammen, dass sich demnächst andere Teams im Weserstadion vorstellen. Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach oder auch Bayern München gelten schließlich als Klubs, die auch lieber selbst spielerisch agieren als nur zu reagieren. Als optimale Vorbereitung auf diese großen Aufgaben gibt es nun quasi eine Mischung aus beiden Varianten – glaubt zumindest Florian Kohfeldt. „Die Hertha ist eher keine Mannschaft, die hierherkommt und uns 90 Minuten hoch pressen wird“, sagte er. „Die Berliner haben Phasen, in denen sie das machen. Vor allem aber können sie sehr gut Situationen erkennen. Man darf jedenfalls nicht erwarten, dass sie nur am eigenen Strafraum stehen.“ Allerdings gebe es Momente im Spiel, in denen sich der Hauptstadtklub eine kleine Auszeit gönnt und beobachtet. „Sie spielen da sehr clever. Da lassen sie den Gegner sich ein wenig austoben, liegen auf der Lauer und dann kommen sie. So haben sie zum Beispiel auf Schalke gewonnen.“

Um gegen all diese Eventualitäten geschützt zu sein, braucht Florian Kohfeldt die ideale taktische Antwort. Verraten wollte er seine Überlegungen freilich nicht, aber zumindest haben sich seine personellen Optionen wieder vermehrt. Sebastian Langkamp kehrt in den Kader zurück, bei Yuya Osako (Magen-Darm) hofft der Trainer noch auf eine rechtzeitige Genesung. Und dann hat er ja mit Nuri Sahin noch einen Mann in der Hinterhand, der zumindest nominell mehr als nur Reservist ist. Er könnte nun in der kräftezehrenden englischen Woche der Nutznießer einer möglichen Rotation sein. „Nuri möchte für die Mannschaft wichtig sein, und das ist er auch schon“, sagte Kohfeldt. „Über kurz oder lang wird sich seine Bedeutung auch in Einsätzen zeigen. Nuri geht aber sehr gut mit seiner Situation um.“

