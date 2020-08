Er ist ehrgeizig im Training, schließlich will er es bei den Profis schaffen und hat gestandene Bundesligakicker vor sich: Jean-Manuel Mbom. (nordphoto)

In seinem Ausweis steht zwar etwas anderes, aber so ein Dokument ist eben auch nur ein Dokument. Ein nicht ganz unwichtiges zwar, aber wenn es um den Geburtsort geht, liegen die sachliche und die gefühlte Wahrheit schon mal auseinander. Und deshalb sagt der 20-Jährige auch wie selbstverständlich: „Ich bin Bremer.“ Zumal es sein Trainer ja ganz ähnlich tut, der zwar in Siegen geboren und in Delmenhorst aufgewachsen ist, die Hansestadt aber zweifelsfrei als seine Heimat bezeichnet. Und ähnlich wie Florian Kohfeldt geht es auch Jean-Manuel Mbom. „Ich sage, dass ich Bremer bin, obwohl ich eigentlich in Göttingen aufgewachsen bin“, erzählte er am Donnerstag in einer Medienrunde. „Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man im Alter von 13 Jahren hierher kommt und fast sein halbes Leben hier verbringt, dann kann man das schon sagen.“

Zuletzt hatte es allerdings eine zwölfmonatige Unterbrechung gegeben. Werder hatte den Mittelfeldspieler zum Drittligisten KFC Uerdingen verliehen. Neue Liga, neues Umfeld. Mbom sollte sich weiterentwickeln, auf einem höheren Niveau, als es Werders U 23 in der Regionalliga Nord bietet, Spielpraxis sammeln. Der Plan ging auf. Und das hat durchaus Seltenheitswert. Die Bremer haben in der Vergangenheit etliche Talente bei anderen Klubs geparkt, wirklich zurückgekommen sind die wenigsten. In diesem Jahr haben es mit Jean-Manuel Mbom und Romano Schmid gleich zwei Profis geschafft. Beide deuten schon jetzt an, dass sie der Mannschaft helfen können. „Das Jahr in Krefeld hat mich weitergebracht, sowohl auf als auch neben dem Platz“, sagte Mbom. „Ich bin als Mensch gereift und konnte sehr viel mitnehmen. Es gab viele erfahrene Spieler dort, die mir sehr geholfen haben.“

Vorbild Gebre Selassie

In diesem Sommer erlebt er eine ganz ähnliche Situation. Chefcoach Kohfeldt hat den 20-Jährigen aus dem Zentrum des Spiels herausgenommen und ihn auf die rechte Außenbahn gesetzt. „Es kam letztlich aus der Scouting-Abteilung der Hinweis, dass Manuel sich leichter tut, wenn er das Spiel vor sich hat“, hatte Kohfeldt kürzlich erklärt. Für Jean-Manuel Mbom ist die Umschulung überhaupt kein Problem, sie fügt seinem weitreichenden Portfolio vielmehr ein weiteres Detail hinzu. „Ich bin im regen Austausch mit dem Trainer, deshalb ist es jetzt kein Zufall, dass ich Außenverteidiger spiele. Ich kann auch Achter oder Sechser spielen, in Uerdingen war ich sogar mal Zehner oder Stürmer“, sagte er. „Ich bin da relativ flexibel und gebe dort 100 Prozent, wo der Trainer mich aufstellt.“

Auf dem Papier ist Mbom nun also der Herausforderer von Theodor Gebre Selassie. Letztmals hatte diese Rolle ein gewisser Felix Beijmo inne, nachhaltig in Erinnerung ist der Schwede nicht geblieben. Bei Werder sind sie zuversichtlich, dass es dieses Mal anders läuft. Und Mbom ist es auch. Doch er bleibt demütig. „Theo ist ein sehr großer Spieler hier bei Werder. Er ist seit neun Jahren Stammspieler, allein das sagt einiges aus“, sagte Mbom. „Im Training versuche ich, mir gewisse Dinge von ihm abzuschauen und von ihm zu lernen – gerade, weil es eine neue Position für mich ist und ich mich anpassen muss. Theo ist aber ein Spieler, den man immer fragen kann, der stets ein offenes Ohr hat und sehr nett ist. Er ist ein Vorbild, an dem man sich natürlich orientiert.“

Vom Internat auf den Platz

Der Lehrling auf Rechtsaußen weiß deshalb auch ganz genau, wo er noch Nachbesserungsbedarf hat. „Ich muss noch mehr auf die Defensivarbeit achten, darauf, dass man in der Kette gemeinsam gut agiert“, sagte Mbom. „Es gibt generell mehr Eins-gegen-eins-Duelle mit den gegnerischen Flügelspielern. Da will man natürlich gut ausschauen. Es ist aber eine Qualität von mir, sich gut anzupassen. Deshalb denke ich, dass das von Zeit zu Zeit immer besser werden wird.“

Jean-Manuel Mbom bastelt also weiter fleißig an seinem Traum. Früher, als er noch 13 Jahre alt war, reifte dieser Traum so richtig. „Ich bin damals hier ins Internat gekommen, wollte da unbedingt hin. Meine Mutter hat mich schweren Herzens gehen lassen“, erinnerte er sich heute. „Seitdem spiele ich hier, fühle mich wohl, habe mein Abitur gemacht. Es ist einfach schön, hier zu sein, und jetzt hoffe ich, dass es sportlich so weitergeht.“ Vor anderthalb Jahren war er schon einmal ganz dicht dran an der großen Fußballwelt, im Februar 2019 durfte er bei Werders Heimspiel gegen Stuttgart auf der Bank sitzen. „Natürlich ist es ein wunderschönes Gefühl, aber man muss auch realistisch bleiben. Wenn man so etwas aber als junger Spieler mitbekommt, motiviert einen das selbstverständlich noch mehr.“

Vorher hatte Mbom dem Treiben auf dem Rasen des Weserstadions aus der Distanz zugeschaut. Genauer gesagt aus dem Hausaufgabenraum des Internats heraus. „Es gibt da ein kleines Fenster, von dem aus man sich die Spiele anschauen kann. Da stand ich des Öfteren mal“, sagte er lächelnd. „Ansonsten habe ich natürlich auch im Stadion immer angefeuert. Es ist ein riesengroßer Traum, dort mal für Werder zu spielen. Dafür gebe ich jeden Tag alles.“ Kein Wunder, er ist ja auch ein echter Bremer.