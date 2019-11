Der August hatte gerade begonnen, als Florian Kohfeldt ein bemerkenswertes Fazit der Vorbereitung zog. „Wir verlieren nicht mehr“, sagte Werders Trainer, „es ist ein gewisses Selbstverständnis entstanden, das habe ich auch zu den Spielern gesagt. Das ist mir in der Vorbereitung aufgefallen.“ Kohfeldt zählte all die nicht verlorenen Testspiele auf und addierte noch die Spiele aus dem Saisonendspurt hinzu, mit Siegen gegen Leipzig und Hoffenheim sowie einem Unentschieden gegen Dortmund. Ein ganz schön langer Zeitraum ohne Niederlage, dafür mit vielen Siegen. Den Trainer freute die positive Grundstimmung, aber er mahnte schon damals: „Wir müssen wachsam sein. Eine gute Frühform bringt keine Punkte.“

Knapp vier Monate später ist das Selbstvertrauen dahin. Alles hat sich gedreht. Werder gewinnt nun nicht mehr, seit acht Bundesligaspielen nicht. Der Verein steckt im Tabellenkeller fest. Der negative Trend nahm Fahrt auf, als sich Torjäger Niclas Füllkrug im September das Kreuzband riss. Schon damals gab es im Verein Stimmen, nach dem ohnehin verpatzten Saisonstart den Abstiegskampf auszurufen. Doch Werder entschied sich, es mit Trotz zu probieren. Doch der an vielen Stellen zu verletzungsanfällige und an anderen Stellen überschätzte Kader rutschte tiefer in den Schlamassel. Nur ein Tor trennt Werder derzeit von Relegationsplatz 16.

Klaassens eigenartige Wahrnehmung

Mit dem Wort Abstiegskampf tut sich der Verein weiterhin schwer. Intern einigte man sich offensichtlich auf die Formulierung „schwierige Situation“, das sagen jetzt alle. Bis auf Davy Klaassen. Als der Vizekapitän nach der Niederlage gegen Schalke erklärte, Werder sei „zu stark für Abstiegskampf“, da attestierte ihm das Fachmagazin „kicker“ sogar „eine potenziell verhängnisvolle Geisteshaltung“. Man kann für den Abstiegskampf gar nicht stark genug sein. Wenn man denn einsieht, dass es mit diesem Kader um nichts anderes mehr gehen könnte.

Frank Baumann verdreht schon die Augen, wenn er das A-Wort nur hört. Er glaubt an diesen Kader, er hat ihn ja auch so zusammengestellt, und er klammert sich nach zwölf Spieltagen daran, dass noch genug Zeit bleibt für Siege und andere Tabellenregionen. Man sei sich der „schwierigen Situation“ bewusst, betont der Manager, „aber ich mache keine Schlagzeilen. Wichtiger ist mir, dass wir an den Dingen arbeiten, die wir beeinflussen können.“ Arbeiten und analysieren ist ohnehin seine Empfehlung an die Mannschaft, mit einer klaren Forderung: „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es besser kann. Aber wir müssen es dann auch umsetzen.“

Baumanns Problem mit einigen Worten

Kann man die Sinne der Spieler schärfen, indem man von Abstiegskampf spricht? Baumann kontert die Frage so: „Wir schärfen doch die Sinne! Seit Wochen sagen wir den Spielern, dass wir nicht zufrieden sind und dass wir in einer schwierigen Situation sind. Dass wir deutlich mehr erwartet haben und dass wir das nicht unterschätzen dürfen. Aber das mache ich doch nicht durch irgendwelche Parolen.“ Er empfinde es nicht als mutig, von Abstiegskampf zu sprechen, sondern eher als gefährlich. Denn Angst vor dem Abstieg könne zwar Kräfte mobilisieren, aber auch das Gegenteil auslösen. Nämlich, „dass man sich Sorgen macht, dass man Existenzangst hat und sich gar nichts mehr zutraut“, meint Baumann. Solche Ausdrücke würden nichts bringen, „ob man das Abstiegskampf nennt oder Existenzkampf, spielt für mich keine Rolle“. Es falle ihm schwer, „solche Wörter zu nutzen, um uns aus so einer Situation zu befreien“.

Hinzu kommt, dass sich Werder für seine Sponsoren und für neue Vertragsabschlüsse mit Geldgebern nicht gerade hübsch macht, wenn man laut „Abstiegskampf“ ruft. Aufsichtsrats-Chef Marco Bode setzt ebenfalls auf den Faktor Zeit. „Wegen der frühen Phase der Saison tue ich mich mit dem Begriff Abstiegskampf schwer, es ist gerade ein Drittel der Saison vorbei“, sagt er, „wir leugnen nicht, in einer schwierigen Situation zu sein. Es muss jetzt darum gehen, auf unsere Stärken zu schauen und selbstbewusst unsere Leistung abzurufen. Jetzt nur noch zu kämpfen, das steckt ja im Wort Abstiegskampf, und zu rennen und panisch zu sein – das wird uns nicht weiterhelfen. Wir müssen einen guten Plan entwickeln und weiter hart arbeiten.“

Ohne Plan und harte Arbeit würde Werders Weg ohnehin in der Zweitklassigkeit enden. Denn man muss das Wort Abstiegskampf ja nicht mögen – die Situation wegzaubern kann man deshalb nicht. Kohfeldt skizziert eine Idee, wie der Plan aussehen soll: „Wir werden versuchen, mit sehr aktivem, aggressivem Fußball dieser Situation zu begegnen, das betrifft Offensive und Defensive.“ Vielleicht fehlt ja nur ein Erfolgserlebnis, und es läuft wieder wie damals in der Vorbereitung. Vielleicht fehlt aber doch mehr. Die nächsten Spiele werden zeigen, welche Formulierung bei Werder auf „schwierige Situation“ folgt.