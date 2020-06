Niclas Füllkrug steht erstmals wieder im Kader für ein Werder-Spiel. (nordphoto)

Im Abstiegskampf sind es ja manchmal die kleinen Strohhalme, nach denen gegriffen wird. Und wenn es danach geht, dann heißt der für Werder Christian Groß. Immer wieder tauchte die U23-Leihgabe im Laufe dieser Saison auf – und die Bilanz spricht dafür, dass Trainer Florian Kohfeldt den 31-Jährigen eigentlich auch im Endspurt bringen müsste. Neun Partien absolvierte Groß in der Liga über die volle Distanz, Werder verlor lediglich zwei davon (zwei Siege, fünf Remis). Bei drei Kurzeinsätzen gab es zudem zwei Erfolge und eine Pleite.

Wahrscheinlicher ist aber, dass Kohfeldt auf das routiniertere Personal zurückgreift, im konkreten Fall Groß' direkten Konkurrenten Kevin Vogt wählt. Auch sonst dürfte in der Defensive alles beim Alten bleiben, Ömer Toprak beispielsweise braucht noch ein bisschen Zeit, um hundertprozentig fit zu sein. „Ömer hat zuletzt komplett mit der Mannschaft trainiert, aber für Paderborn kommt er noch noch infrage“, sagte Kohfeldt. „Er könnte bei optimalem Verlauf ein Kandidat für die Partie in Mainz sein.“

Johannes Eggestein erneut nicht im Kader

Während in der Abwehr also keine Überraschungen zu erwarten sind, ist die Offensivreihe ein Geheimnis. Einerseits sind die angeschlagenen Milot Rashica und Leonardo Bittencourt nach Angaben ihres Coaches Wackelkandidaten, andererseits wäre es nicht verwunderlich, wenn Kohfeldt eine Nebelkerze während der Pressekonferenz gezündet hat. Es ist kaum vorstellbar, dass das Duo, das auf dem Papier weiter für Torgefahr steht, ausgerechnet in dieser so wichtigen Partie nicht dabei sein soll – Schmerzen haben da aus Mangel an Alternativen schon in der Vergangenheit eine eher untergeordnete Rolle gespielt.

Am Freitagmittag gab es immerhin ein wenig Aufschluss über die Personallage der Bremer im Angriff. Mit gleich zwei Bussen machte sich die Mannschaft auf den Weg nach Ostwestfalen, am Weserstadion kletterten neben Rashica und Bittencourt auch erstmals wieder Niclas Füllkrug und Claudio Pizarro in den Bus. Für Johannes Eggestein hat es dagegen erneut nicht für einen Platz im Kader gereicht.

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Augustinsson, Moisander, Veljkovic, Gebre Selassie, Vogt, M. Eggestein, Klaassen, Rashica, Bittencourt, Sargent