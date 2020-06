Ein enttäuschter Leonardo Bittencourt geht nach der Niederlage gegen Wolfsburg vom Platz. (dpa)

Sie haben Hoffnung gemacht, diese sieben Punkte aus drei Spielen. Spätestens nach der Werder-Niederlage gegen Wolfsburg ist jedoch klar, dass das Zwischenhoch auch über einiges hinweggetäuscht hat. Die Bremer besiegten Freiburg und Schalke durch Weitschusstore von Leonardo Bittencourt. Viele Chancen hatten sie in beiden Partien nicht. Beim Remis gegen Gladbach lief es vorne etwas besser, dafür fehlte die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Bei den jüngsten Niederlagen gegen Frankfurt und Wolfsburg war Werders Offensive dann wieder erschreckend harmlos.

Es ist also ein Trend erkennbar. Der Einsatz stimmt und defensiv steht Werder ordentlich, die letzte halbe Stunde gegen Frankfurt einmal ausgenommen. Vorne allerdings fehlt Cleverness, Abschlussstärke und vor allem Durchschlagskraft. Erschwerend kommt hinzu, dass Werder zwar viele Gegentore nach Standardsituationen kassiert, aber fast nie selbst nach ruhenden Bällen trifft. Trainer Florian Kohfeldt hat so ziemlich jedem verfügbaren Offensivmann mal eine Chance gegeben, wirklich nutzen konnte sie keiner. Selbst der zweifache Siegtorschütze Bittencourt, der sich momentan angeschlagen durch die Spiele schleppt, patzte nun gegen Wolfsburg, indem er per Fehlpass den Gegentreffer einleitete. Kurzum: Die individuelle Qualität in der Offensive reicht nicht aus.

Werder muss aus den vier verbleibenden Spielen wahrscheinlich mindestens sieben Punkte holen, um wenigstens den Relegationsplatz zu erreichen. So platt es klingt: Das geht nur mit Toren. Wer die schießen soll, ist völlig unklar. Ein Niclas Füllkrug in Topform könnte das zweifelsohne. Der Stürmer steht gegen Paderborn erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder im Kader und wird angesichts der schwachen Leistungen der anderen Angreifer sofort zum großen Hoffnungsträger. Ob er diese Rolle nach neun Monaten ohne Einsatz tatsächlich ausfüllen kann, bleibt abzuwarten. Viele andere Dinge, die bei Werder noch Hoffnung machen, gibt es allerdings momentan nicht.